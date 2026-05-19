Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Irina Fodor anunță dubla eliminare. Ce concurenți au părăsit competiția Chefi la Cuțite

Dublă eliminare la Chefi la cuțite după o probă individuală extrem de dificilă. Doi concurenți au părăsit competiția în urma jurizării.

Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 19:40 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 00:02
Competiția este din ce în ce mai strânsă, iar concurenții au probe individuale tot mai grele de înfruntat. După battle-ul cu numărul 18, trei echipe au ajuns la proba individuală.

Irina Fodor anunță dubla eliminare

Chef Orlando și echipa gri au reușit să se salveze și să nu intre la proba individuală de astăzi. Pe de altă parte, echipele bej, verde și bordo au intrat la proba individuală.

Chef Ștefan Popescu și-a jucat ultima amuletă din sezon pentru a salva un concurent. Din echipa bej au mers la individual doar doi dintre cei trei concurenți, unul dintre ei fiind salvat de către chef.

În ciuda multor păreri, Chef Ștefan Popescu nu și-a salvat cuțitul de aur, pe Alex Szabo, ci a ales să-l salveze pe Radu.

Concurenții celor trei echipe s-au întrecut și în această seară în preparate neașteptate. Irina nu le-a dat deloc o probă ușoară. În această seară au fost nevoiți să gătească monocrom sau bicolor. Nerespectarea temei a dus la penalizări mari din partea celor patru chefi.

Au existat și momente tensionate. Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au contrazis într-un schimb de replici dur din cauza unei farfurii în timpul jurizării.

Ce concurenți au părăsit competiția Chefi la Cuțite

Marea surpriză a fost abia la final, când Irina a anunțat punctajele, iar chefii au aflat că farfuria pe care o credeau a Marinei aparținea, de fapt, unui concurent din echipa bej.

Rând pe rând, concurenții s-au întors în platou. Au fost răsturnări de situație neașteptate. Concurenți cu punctaje maxime în proba individuală ieri au ajuns astăzi să aibă punctaje mult mai mici. Probele individuale devin din ce în ce mai dificile, iar presiunea concursului își pune amprenta asupra tuturor.

Rândurile s-au strâns tot mai mult înainte de anunțarea concurenților eliminați. Chef Ștefan Popescu a reușit să-și întoarcă înapoi în bucătărie cei doi concurenți.

În fața Irinei și a celor patru chefi au rămas concurenții din echipele verde și bordo.

Andreea din echipa lui Chef Richard a fost depunctată din cauza faptului că a terminat farfuria după expirarea timpului acordat. Aceasta s-a întors în bucătărie după Sami, iar în platou au rămas Florinel din echipa lui Chef Richard, Florin din echipa lui Chef Alexandru Sautner și Rareș, tot din echipa lui Chef Alexandru Sautner.

Irina a anunțat încă de la începutul serii o dublă eliminare printre concurenți.

„Îl văd aici pe Florinel în fața mea, parcă am un déjà-vu. L-am salvat ieri și astăzi pleacă?”, a spus Chef Richard la testimoniale.

„Nu mai am nicio amuletă în seara asta, să știi”, a adăugat acesta privind spre Florinel.

„Eu sper să nu mi-l lăsați pe Marina singur”, a spus Chef Alexandru Sautner.

Irina a anunțat și ultimul concurent salvat în această seară la Chefi la cuțite. Rareș, din echipa verde, s-a întors în bucătărie alături de colegii săi.

Florinel, din echipa lui Chef Richard, și Florin, din echipa lui Chef Alexandru Sautner, au fost cei care au părăsit competiția în această seară la Chefi la cuțite. Cei doi concurenți și-au luat rămas bun de la colegii lor.

