Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Tensiune maximă la battle-ul 17. Ce echipă a câștigat după jurizarea decisivă: „Aș vrea egalitate"

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 16:18 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 22:32
Chefii s-au întrecut și în această seară în preparate care mai de care mai interesante. Tonul a fost dat de Chef Orlando, care a reușit să câștige mini-jocul Irinei și să obțină astfel un avantaj important pentru echipa sa. | Antena 1
„Mai avem puțin și ajungem în semifinală. Aș vrea să începem într-un mod mai amuzant, pentru că este o confruntare destul de intensă având în vedere ce urmează”, a spus Irina Fodor la începutul emisiunii.

Cei care s-au întrecut în mini-jocul Irinei au fost chiar chefii.

„În seara asta vin să deguste medici stomatologi. Ce putea fi mai potrivit decât o temă care să le ofere posibilitatea să simtă exact cât de bine se respectă tema sau nu? Ei trebuie să facă totul la perfecție, astfel încât masticația să fie perfectă”, a spus Irina.

Chef Orlando, câștigătorul mini-jocului, a avut de ales între următoarele texturi: cremos, aerat, crocant și gelificat. Acesta a ales ca echipa sa să gătească preparate crocante. Echipa lui Chef Richard a gătit preparate cremoase, echipa lui Chef Sautner a pregătit preparate aerate, iar echipa lui Chef Ștefan Popescu a ales textura gelificată.

„Este vorba despre un meniu întreg: starter, main course și desert, care să aibă această textură la absolut toate preparatele”, a spus Irina înainte de începerea probei.

Jurizarea a fost una extrem de strânsă. Pe măsură ce banda s-a întors cu preparatele jurizaților din această seară, calculele s-au făcut în tăcere. Banda a fost deschisă cu o farfurie din echipa verde, a lui Chef Sautner, apoi au urmat farfurii și pentru celelalte echipe: gri, bej și bordo.

Scorul a fost mult timp foarte strâns între toate cele patru echipe, iar concurenții au stat permanent în tensiune pentru a vedea rezultatul final. La un moment dat, toate echipele au fost la egalitate, după ce fiecare a primit câte o farfurie, însă acesta a fost doar începutul tensiunii din platou.

„Meritam minimum trei farfurii”, a spus Chef Richard în timp ce aștepta ca banda să mai aducă puncte.

Jurizarea invitaților s-a încheiat cu un verdict clar: trei farfurii pentru echipa verde, trei pentru echipa roșie, o farfurie pentru echipa bej și patru farfurii pentru echipa gri. Astfel, Chef Orlando a câștigat battle-ul serii la Chefi la cuțite după o jurizare extrem de strânsă. Echipa gri s-a salvat de la proba individuală.

Echipa lui Chef Orlando a ieșit învingătoare, iar acesta s-a bucurat că a reușit să-și salveze echipa de la battle-ul individual. Chef Orlando și cei doi concurenți ai săi au sărit în sus de bucurie și s-au relaxat după o victorie bine meritată.

Echipa sa a mers în culise pentru a sărbători victoria cu o bere Peroni, în timp ce celelalte trei echipe au intrat la proba individuală.

