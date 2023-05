Chefi la cuțite, 2 mai 2023. AnaMaria Ijac, Anica de pe TikTok, a făcut dezvăluiri uluitoare. Ce replică neașteptată a „scăpat”

AnaMaria Ijac, cunoscută ca Anica de pe TikTok, are 34 de ani, vine din Tirol și este șef de departament într-un resort. Concurenta a pășit în platoul sezonului 11 Chefi la cuțite cu zâmbetul pe buze și cu replici memorabile.

„Eu la 7 ani făceam gogoși și ciorbe. (...) Nu, nu sunt femeie. Tu n-ai văzut cum sunt femeile pe aici, pe TikTok. Nu, eu sunt ceva zeitate creată din aripi de înger și lacrimi de urs panda”, a mărturisit aceasta.

Pentru a-i da gata pe chefi în ediția 17 a show-ului culinar, AnaMaria Ijac s-a decis să facă o rețetă de paricaș de pui cu turte la tigaie. Concurenta a reușit să facă un show de zile mari în bucătăria emisiunii.

AnaMaria Ijac a dat o replică complet neașteptată în ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 2 mai 2023

AnaMaria Ijac i-a luat prin surprindere pe chefi cu apariția sa impecabilă din platou, dar și cu dezvăluirile neașteptate.

„De fel sunt din Constanța, dar locuiesc în Austria. Sunt șeful departamentului de curățenie într-un resort, 122 de camere de hotel plus 41 de vile. Am o echipă de 30 - 32 de oameni, majoritatea români. Fac asta din 2008. Eu nu știam să fac nimic și am plecat pițipoancă de Constanța, machiată până la urechi, piercinguri, tatuaje și cu unghii lungi. A fost perioada mea de armată!”, a povestit concurenta.

„Am plecat în Austria într-o vacanță de 2 săptămâni pe atunci și am rămas. Soțul l-am cunoscut ulterior, iar între timp am divorțat. Am trei pasiuni ascunse: scrisul, pictura și gătitul.”, a mai adăugat ea.

Întrebată despre conținutul său de pe TikTok, Anica a „scăpat” o replică total neașteptată. Chefii au făcut ochii mari când au auzit-o pe concurentă. Hohotele de râs și-au făcut imediat apariția în platou.

„Cum a căzut asta...Nu m-am așteptat!”, a spus chef Florin Dumitrescu.

Concurenta a primit 3 cuțite din partea juraților, iar reacția a fost una de-a dreptul savuroasă.

