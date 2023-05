Chefi la cuțite, 2 mai 2023. Valentin și mama Lia au făcut spectacol în bucătărie. Cum s-au „ciondănit” cei doi în fața chefilor

Mama Lia și Valentin Căprariu, mamă și fiu, și-au făcut apariția în ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 2 mai 2023. Aceștia au devenit celebri pe TikTok în urma conținutului de-a dreptul savuros.

Cei doi au cucerit rapid simpatia internauților cu umorul lor caracteristic și videoclipurile amuzante: „Facem TikTok în timpul liber. Conținutul nostru e unul comic pentru că asta prinde cel mai bine”.

Nici bine nu au pășit în bucătăria show-ului culinar că mama Lia și fiul său au făcut un adevărat spectacol. Replicile amuzante nu au întârziat să apară între cei doi, iar micile „ciondăneli” au fost prezente încă de la testimoniale.

Deși au venit împreună, cei doi s-au decis să facă preparate diferite. Valentin Căprariu a dat tot în bucătărie pentru o rețetă de spaghetti carbonara, în timp ce mama lui a decis să încânte jurații cu un desert: gogoși cu gem.

Motivul pentru care Valentin și mama Lia s-au „ciondănit” în fața chefilor, în ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 2 mai 2023

Apariția mamei Lia și a lui Valentin Căprariu i-a luat prin surprindere pe cei trei jurați. Curiozitățile chefilor nu au întârziat să apară, la fel și dezvăluirile concurentului.

„Am fost 10 ani șofer pe camion. Acum am prins chestia asta să fac oamenii să râdă, să le aduc zâmbetul pe buze, am zis să încerc cu TikTok-ul. Ultima postare de ieri are un milion de vizualizări.”, a mărturisit tânărul.

Mama Lia nu s-a putut abține și le-a răspuns și ea chefilor: „Am plecat de sărăcie în Italia, în 2005.” Valentin Căprariu nu a stat prea mult pe gânduri și a încercat să își contrazică mama: „Stai potolită! Eu am venit să lucrez pe camion”.

„Aici preiau eu legătura, că te întinzi!”, i-a spus tânărul mamei lui în glumă, când aceasta a început să vorbească despre el.

„Lasă-mă să vorbesc și eu, zici că ești babă din aia bătrână! Lasă-mă, bre, să vorbesc, că mă arunc aicea! Te bagi peste mine”, a fost replica lui Valentin Căprariu.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

