Chefi la cuțite, 20 aprilie 2021. Mihai Georgescu-Miță, show la masa de jurizare! Ce legătură strânsă are cu Florin Dumitrescu

Mihai Georgescu-Miță, solistul trupei Bere Gratis, a vorbit la Chefi la cuțite despre pasiunea lui pentru gătit și cum a cunoscut succesul cu ajutorul formației sale.

Pentru ediția 24 din sezonul 9 Chefi la cuțite, Mihai a decis să surprindă chefii cu un preparat deosebit - pate cu ficăței de pui și sos de arpagic.

Mai mult, el a sperat ca chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu să nu îl recunoască în farfurie.

Mihai Georgescu-Miță i-a ridicat pe chefi în picioare în ediția 24 din sezonul 9 Chefi la cuțite

”Eu am făcut doi ani de vioară, când eram copil, după aia mi-am făcut formație în clasa a 10-a, am cântat la Balul Bobocilor și din momentul în care am urcat pe scenă am zis ”asta vreau să fac toată viața,” a dezvăluit Mihai. ”Și, după aceea, la 19 ani, am înregistrat primul disc și la 20 de ani am avut primul album lansat pe piață.”

”Ne-am format în 1998 și am ajuns la 11 albume. Piese mai bune, piese mai puțin bune, nu putem să spunem că tot ce am compus noi a fost...că nu suntem Abba sau Queen,” a continuat Mihai.

”Eu nu gătesc pentru că sunt un om care-și iubește munca în bucătărie,” a continuat el. ”Deci mie îmi place să mănânc, în primul rând.”

Mihai a vorbit și despre legătura strânsă pe care o are cu chef Florin Dumitrescu, motiv pentru care a și venit la Chefi la cuțite: ”Deci este cea mai frumoasă ocazia de a-mi vedea finul. În ipostaza asta nu ne-am întâlnit niciodată. Finul meu este Florin. N-are rost să-i mai spun și Dumitrescu.”

Deși nu a vrut să se dea de gol în farfurii, Mihai a fost oarecum recunoscut de chef Florin Dumitrescu, înainte să pășească pe ușă; ”Nași-miu, Miță, bă, face ăla un pateu, Doamne! Senzație!”

Chiar dacă a vorbit despre Mihai înainte să se deschidă ușa, chef Florin Dumitrescu a fost surprins să își vadă nașul în platoul de filmare Chefi la cuțite.

După ce a apărut în fața juraților, Mihai le-a făcut cadou și instrumente și i-a ridicat în picioare, într-un mini-concert.

