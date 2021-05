Chefi la cuțite 2021. Cum arată părinții Cristinei Mălai, concurenta eliminată pe 24 mai

Concurenta din echipa lui Chef Sorin Bontea postează des imagini cu iubiții ei părinți, cu care pare să aibă o relație deosebită.

Tânăra originară din județul Argeș este foarte mândră de educația pe care aceștia i-au oferit-o și nu ezită recunoască acest lucru de fiecare dată când are ocazia.

Ultima imagine pe care Cristina Mălai a publicat-o cu părinții săi datează din 24 martie.

”Datorită voua am ajuns până unde am ajuns! Încerc zi de zi să fiu un om mai bun așa cum m-ați învățat!”, a notat ea la descrierea capturii în care îi ține pe cei doi alături.

Mesajul Cristinei Mălai după eliminarea de la ”Chefi la cuțite”

Cristina Mălai a fost eliminată de la ”Chefi la Cuțite” în ediția difuzată pe 24 mai 2021 de Antena 1. La scurt timp după finalul emisiunii, tânăra a postat un mesaj lung pe contul său de Instagram.

"Știu că e un pic târziu, acum am terminat să mă uit. Am plâns, îmi pare foarte rau că am plecat, foare rău. Îmi pare rău dacă v-am dezămăgit, mă bucur pentru cei care au mai rămas, trebuie dusă competiția mai departe. A fost greu momentul că am rămas cu Elena. Cu oricine rămâneam era rău, de fapt. Nu m-am supărat de ceea ce am auzit în testimoniale, e ok, de vină a fost și oboseala, stresul. Spunem tâmpenii, suntem oameni, greșim, e normal. Mulțumesc tuturor, mulțumesc echipei "Chefi la Cuțite", să văd cum e. (...) Țin în continuare cu echipa verde, vreau ca unul din ei să ajungă în Finală. Pe Dorin m-am supărat un pic, pentru că mi se pare incorect. Orice ar fi, oricum, ne vedem la Finală! Ne vedem acolo, unde o să ne distrăm. Țin capul sus pentru că trebuie. Vă pup și ținem legătura", a notat Cristina Mălai.

Concurenta a publicat o imagine și pe contul său de Instagram, în care îl îmbrățișează pe chef Sorin Bontea.

"Mă bucur atât de mult că v-am cunoscut! Îmi pare rău ca v-am lăsat la mijloc, dar sper să mergeți departe! Sufletul meu a rămas acolo cu voi! Am învățat foarte multe din această competiție. A venit când am avut nevoie cel mai mult. Sunt recunoscătoare pentru atât cât a durat. Vă respect și vă iubesc foarte mult!", a scris Cristina Mălai la descrierea fotografiei.

