Chefi la cuțite, 21 septembrie 2022. Clarvăzătoarea Sunita și fiicele sale, Lovența și Shakira, au gătit pentru chefi. Ce au zis

Un moment inedit din ediția 10 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10, a fost atunci când celebra clarvăzătoare Sunita a venit să pregătească pentru jurați o rețetă tradițională de chiftele țigănești, împreună cu Lovența și Shakira, cele două fiice ale concurentei.

Clarvăzătoarea Sunita și fiicele sale, Lovența și Shakira, au gătit pentru Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite, sezonul 10

În ce timp pregăteau rețeta aleasă să impresioneze, clarvăzătoarea Sunita a dezvăluit faptul că fetele sale au stat în bucătărie încă de mici pentru a învăța diferite rețete, iar la vârsta de 14 ani Lovența făcea deja sarmale.

„Gătim pentru bunici, pentru copii, pentru familie, pentru toți”, a zis tânăra mândră.

Citește și: Cine este Sorin Ilieș, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 10. Ce premieră a reușit

„La vârsta de 6 ani mi-am dat seama, mergând cu mama mea, care lucre ziua în prezența omului, și noaptea se fac dezlegările cele puternice, eu începeam să văd lucrurile de dinainte și spuneam mamei mele: mama regină, se întâmplă asta! Și mi-a zis că da, am harul și trebuie să intru în activitate. Noi suntem crescute de când eram copile de mama noastră, de bunica noastră. Și ne spunea mama că în casă, la bucătărie, să fii bucătăreasă. Apoi să faci treaba și curățenia, iar când ieși pe stradă să fii o doamnă”, a zis Sunita, în timp ce gătea alături de fiicele sale.

„Ne facem timp pentru toate, și pentru familie, și pentru munca noastră, care în mare parte ne ocupă cel mai mult timp. Am vrut să participăm la emisiune pentru a arăta aceste preparate chefilor și totodată le putem oferi și un talisman de dragoste”, a zis Shakira.

Înainte ca mâncarea să fie gata, cele trei clarvăzătoare au făcut un ritual pentru ca mâncarea să iasă cât mai dulce și gustoasă.

Citește și: Cine este Florin Dragomir, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, sezonul 10. Ce a dezvăluit

Apoi, ușile s-au deschis și cele trei și-au făcut apariția în platoul emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10.

„Eu sunt fiica reginei magiei albe, Maria Câmpina. Ele sunt fiicele mele. Lovența are 21 de ani, am cinci copii și cel mai mic are 10 ani. Noi suntem ghicitoare, ne naștem cu acest har și îl transmitem mai departe, suntem obligate să păstrăm acest har sfânt și să îl folosim pentru a-i ajuta pe cei nevoiași”, a zis Sunita, mândră de familia ei.

Curioși, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au dorit să afle mai multe detalii despre cum se fac diferite licori sau ritualuri.

La final, pentru rețeta de chiftele țigănești, cele trei au primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe în următoarea etapă de la Chefi la cuțite, sezonul 10.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.