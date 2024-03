Chefi la cuțite, 25 martie 2024. Radu și Cătălin, foști sportivi de performanță, au făcut dezvăluiri copleșitoare în fața chefilor

Radu și Cătălin, foști sportivi de performanță, au făcut dezvăluiri copleșitoare în ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 25 martie 2024. Chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu au ascultat cu mare atenție poveștile lor.

Ușile s-au deschis, iar Radu Mateescu și Cătălin Obretin au apărut în fața juraților. Cei patru chefi au fost luați prin surprindere că în spatele preparatului din care au gustat se află doi participanți. De asemenea, aceștia și-au dat seama rapid că în platou se află foști sportivi de performanță.

„Este o poveste de viață în spate, ăsta este motivul pentru care suntem amândoi în această seară aici. (...) Ne ocupăm cu sportul și promovăm un stil de viață sănătos”, au spus aceștia.

Cătălin Obretin are 34 de ani și este fost sportiv de performanță. A câștigat șase recorduri naționale și titlul de Maestru al sportului. Prietenul său, Radu Mateescu, are 10 ani de când practică polo și 2 ani de lupte.

Chef Ștefan Popescu, chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia și chef Alexandru Sautner au făcut ochii mari atunci când au aflat că Radu a trecut printr-un accident grav din care era să își piardă viața și să renunțe la cea mai mare pasiune a lui.

Radu și Cătălin au adus emoția în fața telespectatorilor în ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 25 martie 2024. Cei doi au vorbit despre relația lor de prietenie care a început odată cu drama unuia dintre ei.

Fără pic de ezitare, Radu a povestit că a fost la un pas să își piardă picioarele și viața în accidentul rutier pe care l-a avut în urmă cu 7 ani.

„Pe 14 ianuarie 2017 am avut un accident grav de circulație, undeva la 1% șanse să îmi păstrez picioarele și 10% să trăiesc. Trebuia să am amputate picioarele. Un individ a intrat din sens opus în mine cu 150 km/h, iar eu aveam 80 km/h. Ne-am ciocnit frontal.

Am avut la 49 de intervenții chirurgicale în 8 luni. Am făcut 13 ore de kinetoterapie pe zi. Sunt recunoscător doctorului ortoped care m-a operat pentru că el a crezut în șansa mea, în timp ce kinetoterapeutul spitalului refuza să facă kineto cu mine. Zicea că în afară de șah și table nu o să fac nimic altceva. Și uite-mă aici, am crezut în mine”, a povestit Radu.

„Ai luptat! Pentru mine ești un luptător!”, a mărturisit chef Ștefan Popescu.

Întrebat dacă acum poate să meargă, Radu a oferit un răspuns sincer și cu zâmbetul pe buze. Acesta a mărturisit că poate să își folosească ambele picioare după operație, dar să facă și sport.

„Ne antrenăm în fiecare zi!”, a completat prietenul său.

„Acum trebuie să o fac o altă operație pentru că am un blocaj și trebuie să stau 3 luni în pat. Mi-a plăcut să fac sport și încă îmi place. Cel mai mult ne-a unit cumpăna vieții mele. Cătălin m-a invitat la el la bazin, iar de atunci am început să mă recuperez”, a mai povestit Radu.

