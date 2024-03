Chefi la cuțite, 18 martie 2024. Irina Fodor a anunțat reguli noi în acest sezon! Ce au dezvăluit chefii și ce noutăți îi așteaptă

Prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul nou, difuzată pe 18 martie 2024, a început în forță pentru cei patru jurați. Irina Fodor a anun țat care sunt schimbările cu care vine sezonul 13.

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu s-au așezat la masa jurizării, pregătiți să dea startul noului sezon Chefi la cuțite. Prima ediție, difuzată pe 18 martie 2024, a venit cu noutăți savuroase.

Nu mică a fost surpriza tuturor atunci când Irina Fodor a explicat despre ce este vorba.

Irina Fodor a anunțat reguli noi, în prima ediție din sezonul 13, difuzată pe 18 martie 2024. Ce se schimbă la Chefi la cuțite, în noul sezon

Ușile s-au deschis și în platoul emisiunii și-a făcut apariția Irina Fodor. Zâmbitoare, aceasta ia luat prin surprindere pe jurați atunci când a oferit primele detalii despre sezonul 13. Se pare că noul sezon vine cu schimbări importante.

Citește și: Cine e Chef Richard Abou Zaki, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Are un restaurant cu stea Michelin și a gătit pentru Obama

„Bună seara! Bine v-am găsit! Am avut emoții și am emoții și sper că și voi, pentru că emoțiile acestea sunt foarte plăcute. Sunt cele care ne dau aripi, sunt emoțiile pe care le avem doar de câteva ori în viață. Ce să spun?! 13! Este un număr care nu se dezminte, dar până la urmă e doar un număr. Nu ne lăsăm intimidați de notorietatea lui fatidică. Mai bine să-l interpretăm și să-l reinterpretăm mereu pe plus! Deci, nu am scăzut 3, ci am adunat unu! Punem punct și o luăm de la capăt. Despicăm firul sezoanelor cu patru motive să aprindem flăcările în bucătărie. E un nou sezon cu mai multe talente culinare, mai multă experiență, cu stele Michelin, cu semnături deja afirmate, valoroase, deja strălucite, impecabili, implacabili, incontestabili. Patru ași, patru chefi la cuțite!”, a spus Irina Fodor, atunci când a intrat în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Citește și: CONCURS | Ia parte la „Degustare la cuțite”. Cum poți să trăiești experiența Chefi la cuțite în calitate de degustător

La început de drum, cu un sezon nou ce aduce surprize în fiecare ediție, cei patru chefi au dezvăluit ce anume vor căuta în farfuriile concurenților și ce anume îi va impresiona la farfurii.

„Nu caut neapărat perfecțiunea, pentru că din punctul meu de vedere nu există, dar caut acele persoane sau acele lucruri care ne pot duce către. Pentru mine bucătăria e o ființă, e ceva viu. Poate că este mult spus, poate că i se pare cuiva că exagerez. Nu cred că aș putea să fac altceva în viață. Dacă nu ar mai trebui să gătesc sau să fiu bucătar nu știu, mă duc în pădure! Soția, copilul, mama, cățelul...Toți sunt cu mine, fac parte din universul meu. Și universul meu este legat de bucătărie. Pe mine personal ar trebui să mă surprindă ceva la preparat, să mă surprindă ceva la persoana care a gătit, să mă surprindă povestea”, a spus Orlando Zaharia, „bucătarul de aur al Bucureștiului”, care a gătit inclusiv la Cotroceni.

„În decursul carierei mele a contat foarte mult simplitatea și gustul. Eu vând la restaurant la mine numai ce-mi place mie să mănânc. Dacă mie nu-mi place ceva, atunci nu vând. Am un punct acolo, acolo vreau să ajung! Și așa am fost obișnuit încă de când am plecat din Germania și trăiesc într-o competiție: competiție la restaurant, competiție la gelaterie. Chefi la cuțite e emisiunea de care aveam nevoie, asta îmi dă iarăși ceva pentru care să lupt. Nu vreau farfurii complicate, pe mine nu mă impresionează tot felul de floricele, de panseluțe. Poate să vină și cu mămăligă, dacă e făcută corect și e bună, de ce nu?! Îi dau cuțitul. Puține cuvinte: simplu și gustos. Asta mă aștept să gătească cei care sunt concurenți”, a mărturisit Alexandru Sautner.

Citește și: Cine e Chef Ștefan Popescu, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Tot ce trebuie să știi despre cariera sa impresionantă

„Eu mă aștept la emoție, vreau să văd pasiunea, iubirea. Zic mereu că iubirea e un act de iubire! Nu-mi place omogenitatea, să mănânc și să nu știu ce am mâncat. Asta e imposibil! Trebuie să înțeleg tot. Dacă o farfurie este echilibrată reușesc să disting gusturile. Caut perfecțiunea de dimineață până seara. Perfecțiunea! Asta e ce caut. Perfecțiunea nu există, dar noi o căutăm, suntem determinați, nu ne oprim niciodată. Vreau energie pozitivă, vreau să văd viitor în farfuriile concurenților. Cine îmi transmite emoția, vibrația, asta caut în farfurie. Cine îmi transmite ceva în plus, caut magia”, a explicat Richard Abou Zaki.

„Eu vreau să mă respecte. Când vine farfuria aia în fața mea vreau să simt că a dat tot. Nu vreau să trec cu vederea orice greșeală. Trece mai departe doar cine face ce trebuie, eu așa înțeleg responsabilitatea.

„Sezonul 13 înseamnă enorm pentru mine, înseamnă încununarea unei cariere de succes, înseamnă să îmi exprim tot ce am învățat, să îndrum pe cineva să ia premiul în finală. Iar eu sunt un luptător și câștigător. Eu nu vreau să demonstrez nimic, doar awrăt lumii cine sunt eu. Sunt chef Ștefan Popescu, viitorul câștigător Chefi la cuțite”, a fost mărturisirea făcută de Ștefan Popescu.

Apoi, Irina Fodor a dezvăluit faptul că noul sezon Chefi la cuțite vine nu doar cu amulete puternice și periculoase, ci și cu numeroase alte surprize.

Citește și: Cine este chef Orlando Zaharia. Juratul de la Chefi la cuțite și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie încă din adolescență

„Eu trebuie să vă spun ce se va schimba în acest sezon. Sunteți patru chefi, dar vom avea trei echipe în confruntări. De amulete depinde cine va lua acele trei echipe. Nu toți patru veți ajunge în confruntări. Cine va avea cele mai puține puncte în urma amuletelor nu va avea echipă, ci va avea un alt rol în confruntări. O să vedeți voi atunci”, a fost vestea complet neașteptată dată de Irina Fodor.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară, iar uimirea s-a putut citi din plin pe chipurile celor patru jurați de la Chefi la cuțite sezonul 13.

„Nu am cum să-mi imaginez ca eu să nu am echipă. Nu, dar eu nici nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că sigur o să am echipă!”, a reacționat Orlando Zaharia.

Citește și: Cine e Chef Alexandru Sautner, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Are o carieră impresionantă în domeniul gastronomic

„Pentru mine nu există să pierd. Tot ce am făcut în viața mea a fost mereu cu unicul scop de-a câștiga”, a completat Richard Abou Zaki.

Iar noutățile nu s-au oprit aici pentru cei patru chefi! Urmărește clipul video de mai sus din prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 ca să savurezi tot momentul.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.