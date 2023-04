Chefi la cuțite, 26 aprilie 2023. Moș Crăciun și spiridușii săi au adus cadouri pentru chefi. Ce au dezvăluit despre satul lor

Gina Pistol l-a întâmpinat pe Moș Crăciun și pe spiridușii săi în culisele emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, în ediția din 26 aprilie 2023. Îndrăgitul personaj a făcut dezvăluiri surprinzătoare.

„Poate vă întrebați ce fac eu vara, aici. Am simțit eu că osciorelele mele bătrâne nu prea mai suportă așa frigul și am rugat pe spiriduși să îmi caute un loc în care să mă mai refugiez din când în când. Nu poate veni Moșul undeva fără să aducă daruri. Știți că eu am o carte a copiilor cuminți, unde văd doar eu cu o lupă specială, văd ce scrie acolo. Chefii, toți 3, sunt pe lista mea de copii cuminți, pentru că nu și-au pierdut această idee de copilărie”, a fost dezvăluit Moș Crăciun din satul lui Moș Crăciun din Negrești (Neamț).

Moș Crăciun a venit la Chefi la cuțite sezonul 11 cu cadouri speciale. Ce a spus despre Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

În ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzată pe 26 aprilie 2023, Moș Crăciun și spiridușii săi au intrat în bucătărie și au decis să pregătească chefilor o rețetă cu care să îi impresioneze: lohikeitto, supă finlandeză cu somon, dar și un desert numit fulgi de zăpadă.

Un moment surprinzător a fost atunci când Măciucă și-a făcut apariția în platou și a început să arunce cu confetti: „Ninge! Ninge!”. Când ușile s-au deschis și și-a făcut apariția Moș Crăciun alături de spiriduși și de cei din corul său, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au făcut ochii mari și nu le-a venit să creadă.

„La asta nu mă așteptam. Suntem de Doamne ferește!”, a zis Sorin Bontea.

Florin Dumitrescu a fost uimit și a zis chiar că a fost o noapte când la el nu a venit cu cadou: „Făcusem un sistem de sfori, tot felul de capcane ca să îl prind, și în anul ăla nu a venit”.

„Am venit de la Rovanieni, de la Cercul Polar, am căutat un loc mai cald. Am un sat al meu, satul lui Moș Crăciun, se află în județul Neamț. Merg la coasă, mai stau cu oițele. Am și costum de vară. Satul se numește Negrești. Să veniți pentru că merită!”, a zis Moș Crăciun chefilor, în ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

„Satul lui Moș Crăciun este minunat, este plin de luminițe, este magic. Acolo am reușit să ne construim și noi căsuța noastră, a spiridușilor. Avem poșta, care este de-o importanță foarte mare, avem atelierul de jucării, atelierul de împachetat cadouri, e casa Moșului și locul unde are biroul, acolo unde se află cartea copiilor cuminți”, a zis Bubu, spiridușa lui Moș Crăciun.

Surpriza a fost și mai mare atunci când chefii au primit cadouri.

„Mă bucur că vă bucurați precum copii!”, a zis Moș Crăciun, care a primit cuțitul de argint, dedicat prietenilor emisiunii Chefi la cuțite, în sezonul 11.

