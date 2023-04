Chefi la cuțite, 25 aprilie 2023. Dumitru Linguraru, dezvăluire despre Sorin Bontea. Ce cadouri a adus chefilor și cu ce i-a uimit

Printre concurenții care au decis să vină la Chefi la cuțite sezonul 11 ca să își demonstreze talentul culinar s-a numărat și Dumitru Linguraru, un pensionar în vârstă de 55 de ani din Drobeta-Turnu Severin. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a pregătit o rețetă de pomana porcului cu mămăligă. Concurentul a surprins nu doar cu darurile pregătite pentru chefi, ci și cu dezvăluirea pe care a făcut-o despre Sorin Bontea.

Ce a dezvăluit Dumitru Linguraru despre Sorin Bontea și ce cadouri a adus chefilor, în ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1

Stând de vorbă cu Gina Pistol, concurentul a dezvăluit de ce a ales să participe abia în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite:

„Nu îl puteam suporta pe domnul Bontea. Nu mi-a făcut nimic, dar are așa o privire, e rău. Ulterior am început să îl iubesc după ce am aflat într-o seară, într-una dintre emisiuni, că și-a trimis echipa pe vapor ca să doarmă și a rămas să facă el curățenie. Am realizat că e om bun. Îmi sunt dragi chefii rău de tot. Nu vreau să demonstrez chefilor nimic, vreau să demonstrez prietenilor, nașilor...Prietenii din Severin, toți! Prietenii din Oradea, toți! Să vadă că sunt în stare să fac și altceva, nu doar ce le-am făcut lor, de fiecare dată când mă văd cu ei (...). Am lucrat 23 de ani în mină, plecam la ora 4 dimineața și veneam seara la 6. Viața în mină este atât de grea, dar este atât de frumoasă. La cei 56 de ani îmi lipsesc oamenii de cuvânt, ortacii adevărați”, a dezvăluit Dumitru Linguraru, care în prezent are o firmă de explozibili.

Citește și: Chefi la cuțite, 25 aprilie 2023. Maria Lungu a primit o propunere neașteptată de la Cătălin Scărlătescu. Ce a zis

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent preparatul și au încercat să își dea seama cine ar fi putut găti un astfel de preparat. Dumitru Linguraru și-a făcut apariția în platou aducând în dar chefilor linguri de lemn.

„E o chestie de 4 generații. Bunicul meu a plecat în Serbia și lucra linguri de lemn. Scobea o sută de linguri cât timp fuma o țigară”, a fost una dintre dezvăluirile surprinzătoare făcute de concurent, în ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

Citește și: Chefi la cuțite, 25 aprilie 2023. Irina Maria Iancu e fetița de 7 ani care i-a uimit pe chefi. Ce le-a zis copila, fără reținere

Un moment cu totul și cu totul deosebit a fost atunci când concurentul a pus o lingură pe frunte și aceasta a rămas „lipită”! La final, Dumitru Linguraru a primit verdictul: un cuțit de la Sorin Bontea.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.