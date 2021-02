Chefi la cuțite, 28 februarie 2021. Andreea Climatiano i-a lăsat fără cuvinte pe chefi! Povestea tinerei e demnă de un film

Andreea Climatiano a ales să pregătească o deliciosă rețetă de gogoși sărate numite și piroști, o mâncare pe care i-o pregătea bunica, pe vremea când era doar o copilă. În timp ce gătea, aceasta și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre viața sa.

„Am avut foarte multe momente în viață în care nici nu îmi puteam să îmi imaginez că voi ajunge la 20 de ani, aveam persoane în jur care formau un mediu toxic și mi-a fost ușor să îmi fac o lume în care eu nu aveam vreun sens. Am crescut repede, după ce a murit bunica mea am rămas cu mama. Când se enerva devenea abuzivă (...) Am plecat de acasă la 17 ani, a fost destul de greu, dar am reușit să o fac și a fost cea mai bună decizie. Am fost abuzată sexual în clasa a 8-a. O perioadă lungă am încercat să nu îmi aduc aminte de asta. Am fost la psiholog, am fost la Poliție, am dat declarații. Într-o zi am auzit-o pe mama spunându-i polițistului că doar caut atenție”, a mărturisit aceasta.