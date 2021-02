Chefi la cuțite, 28 februarie 2021. Luminița Marcu a făcut un grătar pe cinste și i-a uimit pe chefi cu o dezvăluire neașteptată

Luminița Marcu a dezvăluit că trăiește de 27 de ani cu bărbatul pe care îl iubește și alături de care a construit o familie frumoasă. Cu lacrimi în ochi, concurenta a dezvăluit că a fost adoptată și părinții adoptivi i-au dat șansa de-a avea o copilărie frumoasă.

„Ei au fost trenul meu norocos, mi-au dat meserie, am făcut zece clase, am făcut cursuri de cofetar. L-am cunoscut pe Florin și a zis că nu trebuie să muncesc, el mi-a oferit tot. A zis că mă ține în probe 30 de ani și apoi o să ne căsătorim. Mai am trei ani, mi-ar plăcea să mă ceară, să fiu mireasa lui”, a dezvăluit doamna, spre marea surprindere a celor trei jurați.