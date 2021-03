Chefi la cuțite, 29 martie 2021. Elena Nechifor i-a impresionat pe chefi cu o rețetă personalizată de red velvet cake

Elena Nechifor, cofetar amator, a venit la Chefi la Cuțite cu un preparat care are mare succes în rândul clienților săi. Femeia de afaceri a construit de la zero un laborator de cofetărie și, cu toate ca nu are nicio pregătire în domeniu, a reușit să-și realizeze visul.

"Nu am școală, nu am pregătire, este doar pură pasiune", a spus Elena înainte de a intra în bucătărie și a finaliza desertul.

Pasionată de cofetărie, Elena a personalizat rețeta de prăjitură red velvet și a decis să concureze în sezonul 9, convinsă fiind că un astfel de preparat ar putea să primească inclusiv un cuțit de aur.

