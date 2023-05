Chefi la cuțite, 3 mai 2023. Adrian Ioan Mihai i-a „speriat” pe chefi. Ce au surprins camerele: „Bătaia mea e televizată”

Adrian Ioan Mihai, supranumit Sfarmă-Piatră, are 49 de ani, vine din Sibiu și este antreprenor. Concurentul a dezvăluit că este pasionat de sport încă din copilărie, dar și de arta gastronomiei. Așadar, s-a decis să își încerce norocul în ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023.

„Îmi place să gătesc pentru familie, este o pasiune descoperită de mult. Îmi place să mă joc cu condimentele, uneori fac rețetele mele de sosuri speciale. Sunt antrenor, antreprenor din Sibiu. (...) Am fost sportiv de performanță și aveam nevoie de o dietă pentru a executa un plan de nutriție conform categoriei mele grele.

Am început să fac sport de la vârsta de 7 ani. După școala generală am început să practic luptele libere 2 ani, iar apoi am trecut la sportul de contact. O perioadă am lucrat pentru oameni de afaceri și politicieni”, a povestit concurentul.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 mai 2023. AnaMaria Ijac, Anica de pe TikTok, a făcut dezvăluiri uluitoare. Ce replică neașteptată a „scăpat”

Adrian Ioan Mihai a pășit în bucătăria show-ului culinar mai încrezător ca niciodată în forțele proprii. Acesta s-a decis să le gătească juraților un preparat cu care sper să-i cucerească de la prima înghițitură: mușchiuleț de porc cu sote de mazăre.

Chefii au avut parte de o surpriză când Adrian Ioan Mihai și-a făcut apariția în ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023

Concurentul a urmărit cu atenție jurizarea chefilor din spatele ușilor închise. Atunci când și-a făcut apariția în platou, Adrian Ioan Mihai și-a spus vârsta și ocupația. Mai mult decât atât, acesta l-a contrazis pe chef Sorin Bontea.

„Am 49 de ani, nu 70 cum ați spus”, a fost replica bărbatului.

„El a zis, nu am zis eu”, a spus chef Florin Dumitrescu arătând spre chef Sorin Bontea.

Se pare că Adrian Ioan Mihai a reușit să-i „sperie” pe jurați cu dezvăluirile sale.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 mai 2023. Arkanian și Iman, apariție surpriză în platoul emisiunii. Cum a reacționat chef Florin Dumitrescu

„Amândoi ați făcut mișto de mine și nu prea accept așa”, a mai zis concurentul.

„Păi atunci hai să o dăm pe față, nene! Bătaia mea e televizată, nu am ce să fac. Singura rugăminte e să dați la ficat că facem bani cu fața”, a mărturisit chef Florin Dumitrescu în glumă.

Momentul a fost unul de-a dreptul savuros. Concurentul și jurații show-ului culinar și-au adresat replici senzaționale care au stârnit hohote de râs.

Mai mult decât atât, Adrian Ioan Mihai a surprins cu dezvăluirile sale: „Sunt singurul om din lume care a reușit să spargă un bolovan de 110 kg pe piept. Ajungi la un prag la care psihicul ajunge să îndure mult. Sunt singurul român care pot să sparg nuci de cocos cu mâna. Am reușit să sparg 6 nuci de cocos.”

Tot în ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite, bărbatul și-a scos la iveală secretul puterii sale în fața chefilor.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.