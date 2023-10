Chefi la cuțite, 3 octombrie 2023. Ce a făcut Cristina Sabău (Mariposa) când a rămas singură în cămară. Sorin Bontea a țipat la ea

Cristina Sabău (Mariposa) a cedat și nu și-a mai putut ascunde reacțiile în ediția 20 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 octombrie 2023. Chef Sorin Bontea s-a enervat și a țipat la ea când a văzut ce făcea.

Cristina Sabău (Mariposa) a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată în ediția 20 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 octombrie 2023. Concurenta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a răbufnit.

Presiunea probei și-a pus amprenta asupra echipelor, care au fost nevoite să gătească preparate neașteptate cu ingrediente inedite. De asemenea, adrenalina s-a simțit la cote maxime în battle-ul cinci al show-ului culinar.

Momentele tensionate au influențat concurenții. De data aceasta, Cristina Sabău au fost la un pas să clacheze, după ce chef Sorin Bontea a făcut-o responsabilă de mousse-ul de ciocolată albă.

Cum au surprins-o camerele de filmat pe Cristina Sabău în cămară, după ce chef Sorin Bontea i-a zis că desertul său nu arată cum trebuie în ediția 20 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2023

Mariposa s-a enervat foarte tare când a observat că desertul său nu este pe măsura așteptărilor. Aceasta a fugit în cămară, unde a fost filmată plângând și reacționând într-un mod acid.

„Nu cred că vreți să știți ce a fost în sufletul meu atunci!”, a spus concurenta.

La scurt timp de la terminarea probei, chef Sorin Bontea a ținut să o întrebe pe Cristina Sabău de ce nu a făcut un mousse de ciocolată normal, fără să se complice cu alte ingrediente care ar putea să o pună în dificultate.

„Cred că a fost primul moment în care am simțit că pic! De când eram copil am învățat ce înseamnă să plângi și să fii vulnerabil. Am simțit că mi se năruie tot. Eram dezamăgită”, a mai completat ea, după ce a fost filmată plângând în cămară.

„Păcat de muncă și de toate astea, dacă nu faceți cum trebuie! Dacă-mi plângi te mănânc!”, a mai spus chef Sorin Bontea.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.