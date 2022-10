Chefi la cuțite, 31 octombrie 2022. Brigitta Gheorghe și-a enervat colegii de echipă. Ce a zis Mădălina Cafadaru despre ea

Battle-ul 6 din sezonului 10 Chefi la cuțite a venit cu o probă dificilă și multe momente tensionate. Concurenții au simțit la cote maxime presiunea competiției, motiv pentru care situațiile neașteptate nu au întârziat să apară.

Certurile și replicile acide au fost nelipsite din ediția 26 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 31 octombrie 2022. Brigitta Gheorghe a intrat din nou în atenția colegilor de echipă, enervându-i pe aceștia în timpul probei cu gestul său.

De asemenea, chef Cătălin Scărlătescu nu s-a mai putut abține și a răbufnit în bucătăria show-ului culinar, după ce a văzut cum lucrează concurenta în echipă: „Din punctul meu de vedere, Brigitta este o bucătăreasă foarte bună, are idei, are dorința de a face, pare foarte interesată de munca individuală (...) La proba individuală gătește într-un mare fel, dar în echipă nu livrează ce trebuie. Am impresia că Brigitta nu vrea să lucreze în echipă”.

Ce au spus Mădălina Cafadaru și chef Cătălin Scărlătescu despre Brigitte Gheoghe în ediția 26 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 31 octombrie 2022

Colegii de echipă s-au enervat când Brigitta Gheorghe a luat decizia de a discuta cu Tobi Ibitoye, noul concurent, în limba engleză. Mădălina Cafadaru și Lina Chirilă au fost deranjate de gestul concurentei.

„Tobi, în loc să vorbească cu noi în românește, s-a băgat într-o bulă de engleză cu Brigitta. Brigittei îi place să vorbească limba engleză”, a spus chef Cătălin Scărlătescu.

„I se uscase buzele cu engleza asta. Pe cine dai tu în spectacol?! Tu voiai să ne arăți fițele alea? Omul vorbește română, ea se concentra să își exprime engleza. Crede că noi suntem veniți cu pluta și nu știm engleză”, a mărturisit Mădălina Cafadaru în culisele show-ului culinar despre Brigitta Gheorghe, vizibil enervată de colega ei.

De asemenea, concurenta a dezvăluit că nu știa faptul că Tobi stăpânește destul de bine limba română, motiv pentru care a folosit limba engleză pentru a discuta cu el.

