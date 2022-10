Chefi la cuțite, 5 octombrie 2022. Ce avantaj aduce amuleta 16. Ce au găsit chefii pe bancul de lucru

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au întâlnit din nou în bucătărie pentru a afla ce avantaj aduce amuleta 16 de la Chefi la cuțite, sezonul 10. Nu mică le-a fost însă surpriza atunci când au descoperit ce se află pe bancul de lucru.

Frumoasa Gina Pistol și-a făcut apariția în bucătărie și a anunțat ce avantaj aduce amuleta 16 din această ediție a emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1. Cei trei bucătari au fost extrem de uimiți când au auzit despre ce este vorba. Înainte însă, atenția le-a fost atrasă de niște cloșuri misterioase, așezate pe bancul de lucri.

„Amuleta 16 vine cu o surpriză directă, așezată pe masă, sub protecția unui cloș”, „Sper să fie niște lăcuste, să nu gătească Dumitrescu azi, să fugă”, „Ce se află sub cloș?”, „Vezi că mișcă!”, au fost doar câteva dintre replicile chefilor, înainte de-a afla ce se află sub cloșuri.

Înainte de-a descoperi ce se află pe bancul de lucru, de fapt, aceștia au mai aflat că jurizarea preparatelor va fi făcută de celebrul Adrian Mihăilescu. Apoi, surprizele s-au ținut lanț pentru cei trei chefi.

„Ție nu trebuie să-ți pese, dar echipele adverse pot vorbi în multe sensuri, dar totul va fi în versuri. Și de n-o vor face așa, vor primi pedeapsa ta! Say cheese la un minut de freeze!”, a anunțat Gina Pistol avantajul amuletei 16.

„În 20 de greșeli s-a terminat tot”, a zis Scărlătescu, uimit de cele aflate.

„Pare funny, dar poți să pierzi proba! Să nu gătești nimic”, a completat Sorin Bontea.

Ulterior a venit marea surpriză, căci chefii au descoperit ce se afla pe bancul de lucru, de fapt!

„N-am văzut în viața mea! Jur, sunt spectaculoase!”, a zis Florin Dumitrescu, admirând obiectele verzi de sub cloșuri.

„Ce sunt astea?”, au întrebat toți, înainte să afle că este vorba despre ouă de emu!

„Ce să fac eu cu astea? Ce să gătesc cu ele? Omlețoi?!”, a întrebat Sorin Bontea uimit.

Apoi, cei trei s-au apucat imediat de gătit.

Cătălin Scărlătescu a ales să facă o rețetă de Pavlova, Sorin Bontea a mizat pe mousse de ciocolată, în timp ce Florin Dumitrescu a decis să pregătească niște creme brulee.

Încă de la începutul probei, cei trei chefi au trecut prin momente tensionate și dicifile, căci au încercat să se gândească și să găsească rețeta potrivită. Un singur ou de emu cântărește în jur de 500 de grame, așa că nu e o misiune ușoară să faci o rețetă cu un kilogram de ouă! Totuși, în goana după amuleta 16, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au încercat să dea tot ce au putut mai bun, ca să-l impresioneze pe Adrian Mihăilescu, juratul din ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10.

La un moment dat, tensiunile au atins cote maxime și conflictele au început să apară. Florin Dumitrescu s-a enervat și s-a certat cu Sorin Bontea, iar între ei a urmat un schimb acid de replici.

„M-am săturat, non stop numai scandal! Am explodat, efectiv! Din ce se anunța o probă foarte simplă a ajuns să fie o probă în care în ultimele 5 minute mi s-a ridicat tensiunea, m-am enervat și am vrut să renunț”, a zis Florin Dumitrescu, extrem de nervos.

Apoi a venit momentul degustării și cei trei chefi au analizat nu doar gustul, ci și texturile și complexitatea preparatelor. Așa cum era de așteptat, aceștia s-au tachinat și au căutat defectele în farfuriile adversarilor. Totuși, cel care va lua marea decizie și va acorda amuleta 16 este Adrian Mihăilescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.