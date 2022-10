Chefi la cuțite, 5 octombrie 2022. Cine a câștigat amuleta 16. Ce s-a întâmplat în culise, după anunțarea verdictului

De data aceasta, Gina Pistol a pregătit pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu o amuletă extrem de puternică. Totuși, pentru a intra în posesia ei, și sarcina de gătit a fost una pe măsură! La final, după ce a degustat preparatele, Adrian Mihăilescu a anunțat cine a câștigat amuleta 16 de la Chefi la cuțite sezonul 10.

Cine a câștigat amuleta 16 din emisiunea Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Gina Pistol a adus niște cloșuri misterioase în bucătărie și nu mică a fost surpriza chefilor atunci când au descoperit ce se afla sub ele, de fapt. De data aceasta, pentru a câștiga amuleta 16, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost puși să gătească folosind ouă de emu!

Sarcina a fost destul de dificilă, judecând după faptul că au fost nevoiți să gătească folosind un kilogram de ouă! Totuși, dorința de-a pune mâna pe avantajul pus la bătaie de Gina Pistol i-a făcut pe cei trei chefi să se apuce imediat de treabă. Cătălin Scărlătescu a ales să facă o rețetă de Pavlova, Sorin Bontea a mizat pe mousse de ciocolată, în timp ce Florin Dumitrescu a decis să pregătească niște creme brulee.

Cei trei au avut la dispoziție șaizeci de minute și fiecare a încercat să dea tot ce a avut mai bun pentru a obține un preparat cât mai gustos, dar și aspectuos. Emoțiile au fost mari și nu au lipsit nici certurile sau micile conflicte. Apoi, cu sufletul la gură, aceștia au urmărit degustarea făcută de Adrian Mihăilescu, juratul acestei ediții, cel care a decis cine a câștigat amuleta 16 de la Chefi la cuțite sezonul 10.

Cu multă atenție, acesta a gustat din fiecare rețetă și analizat texturile, aromele, complexitatea, aspectul și numeroase alte detalii. La final, acesta și-a făcut apariția în platou alături de Gina Pistol și a anunțat cine a câștigat amuleta 16 de la Chefi la cuțite sezonul 10. De data aceasta, bonusul a mers la Sorin Bontea, care se poate lăuda cu un palmares impresionant, spre deosebire de ghinionistul Cătălin Scărlătescu.

„E supărat, nici nu mai vorbește cu mine!”, a zis juratul acestei ediții, observând cât de mult „suferă” chef Cătălin după această înfrângere.

„Sper să mai fac și eu ceva pe ultima sută de metri”, a zis acesta destul de descumpănit.

Sorin Bontea are în rezent șapte amulete, Florin Dumitrescu are șase, iar Scărlătescu are doar trei.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

