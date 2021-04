Chefi la cuțite, 11 aprilie 2021. Toma Popovici e omul cu viață de film! Ce obiect neașteptat a ascuns în mâncarea chefilor

Încă din primele secunde în care și-a făcut apariția în culisele emisiunii „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a remarcat costumația cu totul și cu totul deosebită aleasă de concurent.

Am aflat astfel că acesta face parte din comunitatea sârbilor din Banat și este un păstrător al tradițiilor și obiceiurilor zonei.

Captivată de straiele prețioase, îndrăgita prezentatoare a emisiunii „Chefi la cuțite” a dorit să afle mai multe detalii despre Toma Popovici.

„Noi suntem din El Dorado-ul României, suntem din Banat, din orașul Moldova Nouă și am venit să gătim ceva care ne reprezintă pe noi. Noi suntem comunitatea sârbilor din partea aceasta și suntem bănățeni care își iubesc țara, care iubesc România, mâncarea noastră tradițională este o mâncare de duminică. Este ceva cu care am crescut eu, mămăliga noastră românească e mai dulce decât nu știu ce ofertă din restaurante unde am fost. Că până la urmă și sărăcia era o bogăție adevărată, să știți”, a dezvăluit acesta.