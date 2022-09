Chefi la cuțite, 6 septembrie 2022. Nicole Szenași, concurenta care i-a emoționat pe jurați cu povestea sa: „Am 15-16 operații”

Nicole Szenași are 15 ani, vine din Maramureș și este elevă. Adolescenta a moștenit pasiunea pentru gătit de la mama ei, începând să o ajute pe aceasta în bucătărie încă de la vârsta de doar 10 ani.

„Mi-am dorit să vin la Chefi la cuțite de mică, de când am început să mă uit la televizor și de când a apărut emisiunea. Tot timpul ziceam că vreau să ajung aici. Cheful meu preferat este Cătălin Scărlătescu pentru că mereu mi-a plăcut energia lui și am ținut cu el de mică. Sunt foarte bucuroasă pentru că o să ajung să-l cunosc, am niște emoții foarte mari”, a dezvăluit concurenta.

În ediția 3 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022, Nicole Szenași le-a preparat celor trei jurați crispy cu cartofi prăjiți. Aceasta a dezvăluit că rețeta este preferata ei și a mamei sale.

De altfel, concurenta a dezvăluit că are o relație foarte specială cu mama sa deoarece sunt doar ele două: „Ea e totul pentru mine. Nu l-am cunoscut niciodată pe tata, dar mă bucur măcar că o am pe mama”.

Nicole Szenași, povestea emoționantă care i-a făcut pe chefi să își stăpânească emoțiile cu greu în ediția 3 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022

Nicole Szenași a pășit cu emoții și cu lacrimi în ochi în platoul emisiunii Chefi la cuțite, chiar în fața juraților. Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătesc și chef Florin Dumitrescu au rămas surprinși de apariția inocentă a concurentei.

De asemenea, chefii nu au putut trece cu vederea problema pe care adolescenta o are la picior, motiv pentru care au decis să o întrebe, iar răspunsul ei a fost unul foarte sincer.

„Am probleme de când sunt mică. M-am născut cu un lipom de grăsime la coloană, iar de atunci a început totul. Mi-au atins doi nervi principali în momentul în care au vrut să îl scoată. De la trei ani am început să am probleme cu picioarele. Cred că am 14 - 15 operații. Am stat în ghips până la brâu o lună și jumătate, m-am ales cu găuri în picioare, mi s-au tăiat degetele. Urmează să mai fac o operație pentru a-mi corecta piciorul stâng”, a povestit Nicole Szenași.

Cei trei jurați ai show-ului culinar și-au stăpânit cu greu emoțiile la auzul poveștii: „Îmi pari foarte puternică, frumoasă și curajoasă!”.

