Chefi la cuțite, 6 septembrie 2023. Gabriela Iulia Condescu a primit a doua șansă de la jurați. Ce i-au zis chefii

În sezonul 12 al emisiunii Chefi la cuțite a participat și Gabriela Iulia Condescu, o concurentă în vârstă de 38 de ani din Cotoroaia, județul Mehedinți. Ca să îi impresioneze pe jurați, aceasta a ales să facă un steak de ton. Totuși, după degustare, chefii i-au mai dat o șansă și concurenta a fost pusă să gătească din nou.

Gabriela Iulia Condescu a primit a doua șansă de la jurați, în ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12

Concurenta a decis să pregătească chefilor o rețetă de steak de ton și, în timp ce gătea, a povestit mai multe detalii despre ea.

„M-am căsătorit de tânără, la 18 ani. N-a fost o căsătorie fericită, 5 ani a durat. Ne-am despărțit, băiatul a rămas la mine și, din cauza neajunsurilor, a trebuit să mă duc în străinătate, auzind de al foarte multă lume că se câștigă foarte bine. Am plecat singură, copilul a rămas acasă, cu mama mea. Mi-a fost foarte greu, eram singură. Familia mea era în țară, copilul meu, eu neavând pe nimeni nu știam să vorbesc cu nimeni. Am muncit la bucătărie la început, la spălat de vase. Bucătarii au văzut că sunt harnică și îmi place să muncesc, m-au luat sub aripa lor ca să învăț să gătesc.

În Germania am stat 12 ani, acolo am cunoscut și pe soțul meu. Am decis să ne mutăm în țară acum 2 ani, chiar în plină pandemie. Bunicii soțului ne-au dat o casă veche, bătrânească, de peste 100 de ani. A fost cea mai fericită zi...Nu puteți să vă imaginați. Cea mai fericită zi când am zis să gata, plecăm! Eram mai fericită în căsuța bătrânească, în 2 camere, decât să mă întorc înapoi la luxul din Germania. Ne-am făcut un magazin alimentar lângă casă și am început și un laborator de cofetărie chiar lângă. Se paote face și în România, cu dorință și muncă se poate să ai tot ce îți dorești”, a fost confesiunea făcută de concurentă, în ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

Ajunsă în fața chefilor, concurenta și-a dat seama că nu a făcut o figură bună cu preparatul său și că n-a făcut tocmai o alegere bună.

„Am o întrebare. Avem nevoie de cofetari. Noi te întrebăm ceva, putem să îți mai oferim o șansă. Să te întorci la gătit, să faci un desert spectaculos, miraculos, să te trezești puțin din emoție. Și să ne dai cel mai șmecher desert posibil făcut vreodată. Să ne stingă lumina! Fugi!”, i-au zis chefii, dându-i astfel a doua șansă.

