Chefi la cuțite, 7 martie 2021. Elena Matei i-a uluit pe jurați cu rețeta pregătită, dar și cu dezvăluirile făcute

Plină de energie, dezinvoltă și cu o atenție specială la detalii, tânăra i-a captivat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu cu dezvăluirile sale. Luată la întrebări, aceasta a explicat cum face anumite sosuri și cum procedează în cazul unor rețete.

„Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani, într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”, a dezvăluit tânăra, extrem de emoționată.