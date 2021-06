Chefi la cuțite, 8 iunie 2021. Sorin Bontea și-a luat o „vacanță” chiar în timpul probei de gătit. Care a fost motivul

De data aceasta, în cel de-al 16-lea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Irina Fodor nu a mai adus o mini-probă de îndemânare pentru concurenți, ci o altă provocare, mult mai grea. Practic, tema de gătit depinde de bafta pe care o au cei trei chefi, în ediția 45 a îndrăgitului show culinar.

În bucătărie a fost adusă iar ruleta ingredientelor și, pe rând, jurații și-au încercat norocul, sperând să nu aibă parte de vreo combinație bizară de ingrediente, precum anșoa cu ciocolată.

Sorin Bontea, decizie complet neașteptată în ediția 45 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Primul care a învârtit roata a fost Florin Dumitrescu și acul i-a arătat varza murată. Cătălin Scărlătescu, în schimb, a primit quinoa. Apoi, emoțiile au fost mari atunci când a tras și Sorin Bontea de roată. Și surpriza a fost mare atunci când acum s-a oprit la mămăligă! Toată lumea s-a bucurat, fiindcă respectiva combinație este una ușoară.

Liderul echipei mov a decis să facă crochete de quinoa date prin mălai, cu interior de mămăligă, cu salată de varză murată și șnițele de curcan date prin mălai. Impresionat de preparatul lui Rikito Watanabe din duelul trecut, acesta a decis să refacă chifteluțele asiatice în cadrul celui de-al 16-lea battle de la „Chefi la cuțite”. Florin Dumitrescu, în schimb, a ales să mizeze pe o rețetă de varză a la Cluj.

Și fiindcă timpul de gătit este scurt, concurenții s-au apucat imediat de treabă. De data aceasta, Sorin Bontea l-a pus pe Rikito Watanabe (Riki) responsabil de echipă și el a decis să își ia o „vacanță”.

„Haide, Riki, azi ești responsabil! Azi am de gând să fac nimic! Macho, adu-mi un scaun aici”, a strigat Sorin Bontea către Măciucă, în dorința lui de-a se relaxa.

După ce și-a primit scaunul, liderul echipei verzi a zis că nu mai are puterea să se enerveze, așa că a decis să îi lase pe bucătarii săi să se descurce.

„L-am văzut pe Bontea acolo și mi s-a părut că ori are foarte multă încredere în echipa lui, ori nu are deloc încredere în echipa lui și nu mai contează și abandonează lupta (…). L-am simțit că e acolo un bătrânel singuratic, supărat, fără niciun fel de sprijin din partea echipei lui. Am zis să-i dau un chips”, a mărturisit Florin Dumitrescu, văzând reacția colegului său de platou.

