Chefi la cuțite, 8 martie 2021. Surpriză după eliminarea lui Keed. Ce chef a salvat concurentul cu o amuletă

În ediția 45 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Keed a obținut cele mai puține puncte după cel de-al 16-lea battle. Concurentul a fost eliminat din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu.

Keed a fost salvat cu ajutorul unei amulete, în ediția 45 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Sorin Bontea l-a felicitat cu toată sinceritatea pe Keed, impresionat fiind de eforturile pe care le-a depus concurentul, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Nimeni nu se aștepta ca acesta să ajungă atât de departe, când s-a prezentat în audiții.

„E parte din echipă. Îl văd ca pe un frate, nu ca pe un coleg de echipă”, a mărturisit Cătălin Amarandei, întristat de această situație.

Surpriza a fost mare atunci când unul dintre chefi a decis să folosească o amuletă ca să-l păstreze în concurs pe tânărul talentat.

„Keedule, pentru tine! Voiam să păstrez amuleta pentru Ștefan, Cătălin sau Florin, doar că ei mi-au demonstrat că nu au nevoie de așa ceva”, a zis Florin Dumitrescu, spre marea bucurie a tuturor celor din bucătăria „Chefi la cuțite”.

Keed la „Chefi la cuțite”

„Keed e Keed, e copilul nostrum, nu are de ce să plece. Până în semifinală suntem o echipă”, a mărturisit Cătălin Amarandei.

„Fratele meu, nu am cum să te pierd aiurea pe o prostie. Nu am cum să te pierd, am câștigat bomba pentru tine. Te-ai întors acasă!”, i-a zis Florin Dumitrescu tânărului pe care l-a salvat.

La final, co-prezentatorul Irinei Fodor a venit cu un dar special pentru tânărul din echipa albastră.

„Speak mi-a adus amuleta, Asta e dovada că eu mi-am făcut treaba în echipă și că echipa crede în mine. O s-o înrămez și o să îmi aducă aminte de faptul că mai e speranță în lumea asta, mai poți avea încredere în oameni, mai poți face lucruri frumoase cu străini și că oricine merită o a doua șansă”, a mărturisit Keed, extrem de emoționat.

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care luptă pentru a ajunge în finală.

Înarmați cu amuletele pe care le-au câștigat, cei trei chefi vor recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show plin de răsturnări de situație, momente tensionate și surprize de proporții.

