Chefi la cuțite, 9 mai 2023. Adrian Mocanu i-a emoționat pe jurați cu drama prin care a trecut. O accidentare i-a schimbat viața

Concurentul este din Brașov, are 26 de ani, este de meserie hair stylist și a descoperit această pasiune încă de mic. Acum însă, tânărul a venit la Chefi la cuțite sezonul 11 ca să își demonstreze lui faptul că poate să iasă din zona de confort. Adrian Mocanu i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile pe care le-a făcut.

Adrian Mocanu i-a uimit pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 cu dezvăluirile sale. Prin ce accidentare a trecut și cum i s-a schimbat viața

Ca îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, concurentul a ales să pregătească o ruladă de file de porc cu merișoare, piure de cartofi cu trufe și sos de fructe de pădure.

„Mi-aș dori să fiu la Scărlătescu în echipă, îmi place spiritul competitiv. Toată viața mea am fost într-o competiție să-mi demonstrez mie că pot face lucrurile la cel mai înalt nivel”, a dezvăluit Adrian Mocanu în timp ce gătea.

După ce au degustat atent preparatul din farfurie, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au votat și au dorit să descopere cine a gătit o astfel de farfurie.

„Sunt hairstylist de 9 ani, am un salon al meu. Înainte de asta am fost sportiv de performanță la patinaj viteză. Am început la vârsta de 11 ani școala de patinaj viteză la școala Bogdan Stănescu. Aproximativ 8 ani de zile am făcut patinaj, efectiv nu vedeam nimic altceva decât cariera mea de sportiv. Îmi doream să ajung cineva, să fiu cineva, să fiu văzut în lumea sportului. Cele mai bune rezultate au fost locul 8 olimpic la Olimpiada de juniori, aveam 16 ani atunci. Și locul 10 internațional. Ajungem la 50-60 de kilometri la oră. În 2013 am avut un accident mai grav. Mă întorsesem de la olimpiadă, mă antrenam pentru un alt festival olimpic care se ținea în Brașov și am avut accidentul respectiv. Am avut fractură de coloană lombară. Și mulțumesc lui Dumnezeu sunt acum în picioare, în fața dumneavoastră. Simțeam că am pierdut tot. Voiam să mă fac bine. Unii doctori nu mi-au dat șanse, alții nu mi-au dat. Au urmat 4 luni de stat numai în pat. Următoarele 2 încercam doar să merg până la baie și înapoi. Au urmat 2 ani de recuperare agresivă pentru a reveni înapoi în competiție. Ambiția m-a făcut să bat toate recordurile naționale la prima competiție la care am participat după. E posibil să am câteva recorduri, nu mai țin cont. Am renunțat la sport fiindcă sportul nu îmi oferea un viitor mie. Aveam 18 ani când m-am lăsat”, a dezvăluit concurentul, în ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

Tânărul a dezvăluit că una dintre marile durerile pe care le-a trăit a fost atunci când tatăl lui și-a pierdut casa chiar când el era accidentat. S-a apucat în timpul cantonamentelor de tuns și pasiunea s-a transformat apoi într-o meserie în care, în 2020, a obținut chiar și un titlu internațional. Chefii au fost impresionați din plin de povestea de viață a concurentuliu.

La final, pentru preparatul său, tânărul a obținut două cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

