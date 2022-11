Chefi la cuțite, 9 noiembrie 2022. Chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu, discuție aprinsă în culise: „A sărit calul”

În battle-ul 11 fiecare echipă a avut de gătit o ruladă fine dining ca fel principal și un desert. După ce preparatele au ajuns în fața jurților (patinatorii din baletul Dancing on ice - Vis in doi), cei trei chefi au degustat și ei cele 3 rulade și cele 3 deserturi. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au considerat că rulada lui Cătălin Scărlătescu are carne de pui crudă, fapt care l-a deranjat pe chef-ul echipei aurii. Din această cauză a izbucnit un conflict între Bontea și Scărlătescu, iar discuțiile au continuat în culise.

„E crud, băiatule! Carne de pui crudă”, a spus chef Bontea.

„Termină cu prostiile”, a spus chef Scărlătescu.

„Farfuria lui Scărlătescu, mărul discordiei”. Ce au surprins camerele de filmat de la Chefi la cuțite

„Farfuria lui Scărlătescu, mărul discordiei”, a spus chef Florin Dumitrescu.

„O să râdeți. N-am desert, dar am cea mai bună ruladă”,a mai spus chef Sorin Bontea.

În culise discuțiile au continuat: „Ai puiul crud și încerci să mă prostești că e bacon”,a spus chef Bontea.

„Din momentul ăsta vă spun sincer: La revedere, Bontea! Ai sărit calul maxim. Din momentul ăsta pentru mine ești crud”, a spus Cătălin Scărlătescu la testimoniale.

„Dacă în spate tăcea și spunea da, e crud, dar ce să fac nu mai ziceam nimic. S-a supărat, nu mai vorbește cu mine. Nu mai vorbi. Iarăși de sus, iar argonat, iar că nu știu eu nimic. Puiul nu era gătit”, a spus la rândul său Sorin Bontea.

În battle-ul 11 din sezonul 10 de Chefi la cuțite Sorin Bontea a folosit o amuletă: „Poți interzice celorlalți doi chefi să le spună echipelor lor ce preparate vor găti. Concurenții vor alege singuri”.

Astfel, concurenții echipelor roz și aurie au decis singuri compoziția ruladei. Sorin Bontea, pentru că a câștigat ghicitoarea, a decis ce desert face fiecare echipă. Concurenții de la ergintiu au gătit ecler, echipa lui Scărlătescu a gătit choux a la creme, iar echipa lui Dumitrescu a gătit tartă.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.