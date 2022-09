Chefi la cuțite, din nou lider incontestabil de audiență. Aseară, la Antena 1, Chef Florin Dumitrescu a câștigat a doua amuletă

Jurizarea pe nevăzute a celor trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, a adunat în fața micilor ecrane aproape 1,7 milioane de telespectatori din toată țara, în minutul de maximă audiență 21:47.

A doua ediție Chefi la cuțite sezonul 10 de la Antena 1 a fost lider de audiență

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:26 – 24:06), lider de audienţă, cu 6.5 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 23.2%, urmată de Pro TV, cu 4.4 puncte de rating și 15.5% cota de piață. La nivelul întregului public urban, emisiunea de la Antena 1 s-a impus ca lider de audienţă, cu 6.3 puncte de rating şi 18% cota de piată, în vreme ce postul situat pe locul doi, Kanal D, înregistra atunci 4.9 puncte de rating şi 13.9% cota de piaţă.

De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 17.8% cota de piață, urmată de Pro TV, cu 5.1 puncte de rating şi 14.6% cota de piaţă.

Ce s-a întâmplat în ediția a doua Chefi la cuțite sezonul 10

Audițiile pe nevăzute de aseară le-au oferit Chefilor și telespectatorilor deopotrivă surprize și momente pline de umor, care au asezonat farfurii de trei cuțite. Marian Moruzov, un bucătar care a marcat chiar 10 ani de carieră în show-ul culinar ce sărbătorește 10 ani de prietenie a celor trei Chefi, a obținut trei cuțite cu preparatul său, caracatiță cu piure de cartof dulce. Și Gabriel Drăgușanu, concurentul venit din Germania special pentru a participa la Chefi la cuțite, s-a bucurat de același verdict, cu un preparat special, salată orientală cu caracatiță. Gabriel

i-a impresionat pe Chefi cu povestea sa de viață, dezvăluindu-și trecutul în care a fost la un pas de eșec din cauza anturajului greșit. Mărturisirile lui au scos la iveală forța de-a se reinventa, luând viața de la capăt într-o țară străină, iar curajul și hotărârea de-a participa la show-ul culinar cu riscul de a-și pierde jobul din Germania, după ce soția i-a oferit drept cadou de nuntă înscrierea la competiția gastronomică, au făcut ca momentul lui să fie cu adevărat unul emoționant. ”Nu pot să cred! De nouă sezoane mă uit de pe canapeaua de-acasă la dumneavoastră și nu pot să cred că acum sunt aici, cu trei cuțite în față!”, a fost reacția lui la primirea verdictului. Printre momentele speciale ale serii trecute s-a numărat și prezența creatorului de modă grec Lakis Gavalas, care i-a cucerit pe jurați cu spiritul său tânăr și poveștile fascinante din lumea modei internaționale haute couture. Seara de ieri a înregistrat și două excepții în platoul jurizării: Elvis Bătănași și Florin Șerban sunt concurenții care au primit a doua șansă – ei vor reveni în această seară cu alte preparate, în încercarea de a-i convinge pe Chefi că merită să treacă în etapa următoare.

Gabriel Drăgușanu de la Chefi la cuțite sezonul 10

Lupta pentru ce-a de-a doua amuletă, care a avut ca temă o cină la Roma, a fost jurizată de Patrizia Paglieri, câștigătorul fiind Chef Florin Dumitrescu, cu o porție delicioasă de penne amatriciana. Seara a dezvăluit și una dintre marile surprize ale sezonului 10: jocurile din culise nu mai sunt acum doar activități menite să-i deconecteze pe Chefi, ci adevărate întreceri premiate cu unul, două sau trei jetoane cu chipurile lor. La finalul audițiilor pe nevăzute, Chef-ul care va aduna cele mai multe jetoane va câștiga un mega-avantaj care îl va ajuta în etapa battle-urilor. Aseară, jurații s-au distrat acceptând provocarea de-a sculpta un portret într-un pepene, câștigătorul fiind Cătălin Scărlătescu, cel care și-a adjudecat 2 jetoane.

Ce se întâmplă în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

În această seară, competiția Chefi la cuțite prezentată de Irina Fodor vine cu noi povești interesante și momente savuroase. Participanți care au cu totul alte specializări în viața de zi cu zi intră în platoul jurizării, dornici să-i încânte pe Chefi cu farfuriile lor. Izabela Novac, fostă campioană națională la tenis, dezvăluie sacrificiile incredibile făcute pentru sportul căruia i s-a dedicat din copilărie și este gata să intre în acest concurs cu aceeași ambiție. ”Mă simt ca la un meci de tenis acum. Sub presiune. Și am foarte puternic sentimentul de competiție”, a mărturisit ea la bancul de lucru. Ștefan Fînaru, scriitor și autor de best seller, încearcă să-și transpună creativitatea într-un preparat delicios, iar Nicole Szenași, o elevă de 15 ani din Maramureș, intră în ringul competiției pentru a-și împlini visul: ”Mi-am dorit să vin la Chefi la cuțite de mică, de când am început să mă uit la televizor și a apărut emisiunea”, a spus ea.

Lupta Chefilor Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu pentru cea de-a treia amuletă va fi cel puțin la fel de încinsă, iar jocul din culise adaugă adrenalină și umor unei noi seri spectaculoase, marca Chefi la cuțite. Mixul cuceritor de emoții, dezvăluiri impresionante, episoade amuzante și creații culinare apetisante urmează să fie descoperit de telespectatori în această seară, la Antena 1, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 18-54 Urban, All urban si National

Perioada 5 septembrie 2022

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește edițiile sezonului 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.