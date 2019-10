A pupaaat-o! Chef Cătălin Scărlătescu e noul Ken și s-a lăsat cucerit de Barbie: "Ești pe gustul meu"

Chefi la cuțite, Ediția 14 octombrie 2019. Mădălina Bosman își zice Barbie, are 27 de ani și este de profesie "customer care agent". Pare că a cam venit la Chefi la cuțite pentru chef Scărlătescu, mai puțin pentru cuțit.

”Îmi place foarte mult de Scărlătescu. Am niște floricele mov pentru el. Știu că este singur...", începe Barbie seria de declarații.

Dornică să facă impresie în platoul celui mai iubit show culinar, Barbie s-a dezlănțuit și mai mult

”Am venit la Chefi la cuțite să îl ajut pe Cătălin Scărlătescu să câștige și el încă un sezon. Este un om foarte fain, are o energie super. Am foarte mari emoții, dar îmi doresc trei cuțite, nu unul. Nu am venit aici degeaba”, continuă concurenta.

Barbie, pe numele său adevărat Mădălina Bosman, este o domnișoară cu mari pretenții culinare, care a învățat să gătească de la mama sa, chef bucătar în Italia. Deși frumoasa concurentă se va prezenta în fața juraților pentru jurizare, ceilalți doi, Bontea și Dumitrescu se retrag din platou și îi lasă lui Cătălin Scărlătescu ocazia să o cunoască pe Barbie.

”Eu acum înțeleg de ce nu e însurat Cătălin. Nu vezi la ce interogatoriu o supune?”, a glumit chef Sorin.

Momentul culminant va fi cel al... pupatului, căci Scărlătescu îi oferă lui Barbie și Barbie îi oferă lui Scărlătescu cea mai senzuală atingere.

