Dumitrescu a scos cuțitul de aur pentru el! Ernesto Dosman, panamezul care l-a "lucrat" pe chef Florin: "Nu pot să cred!"

Chefi la cuțite. Ediția 7, 30 septembrie 2019. Al doilea cuțit de aur din sezonul 7 este pus pe masă! Chef Florin Dumitrescu i-l oferă lui Ernesto Dosman, concurentul pe care mizează pentru echipa sa. Are 47 de ani, este executive chef și trăiește în Braşov!

Ernesto e originar din Panama şi şi-a cunoscut nevasta româncă pe un vas de croazieră!

Chefi la cuțite. Ediția 7, 30 septembrie 2019. Impresionat de dish-ul pregătit, tocănița de fructe de mare, chef Florin Dumitrescu pune pe masa juraților cuțitul de aur pentru Ernesto: ”Dacă eu pe Bontea nu pot să îl aleg în echipă, pentru că este colegul meu, în schimb, pot să iau pe cineva care să aibă creierul și capacitatea lui”, afirmă acesta entuziasmat de gustul mâncării pusă în farfurie de concurent.

Chefi la cuțite. Ediția 7, 30 septembrie 2019. Panamezul Ernesto Dosman a venit cu mama scoacră la "Chefi la cuţite" și face o promisiune dacă va câștiga trofeul sezonului 7: "Dacă voi câştiga competiţia îmi voi aduce copiii în România"!

"Timp de 22 de ani am lucrat pe vase de croazieră. Am plecat imediat ce am terminat liceul, împins de nevoie. Ne arsese casa și aveam nevoie de bani", a povestit Ernesto în fața chefilor, care spune că ospitalitatea românească este aparte: "Pe unde mergeam, oamenii mă serveau cu sarmale, o țuică...".

