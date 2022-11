Chefi la cuțite, semifinala 30 noiembrie 2022. Mădălina Cafadaru, gestul care a enervat-o pe Oxi (Roxana Crudu). Ce a făcut

Semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 30 noiembrie 2022, a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor un moment tensionat între Oxi (Roxana Crudu) și Mădălina Cafadaru. Concurenta din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu a apelat la un gest care a enervat-o foarte tare pe colega ei de platou.

Discuția aprinsă dintre cele două a pornit de la faptul că Mădălina Cafadaru și-a băgat în cuptor preparatul la o temperatură mai mare, iar acolo se afla deja carnea concurentei din echipa lui chef Florin Dumitrescu.

„Voi nu anunțați când băgați ceva la cuptor?”, a spus Oxi vizibil deranjată.

În cele din urmă, tânăra a descoperit că ce băgase în cuptor se arsese, fapt care a scos din minți și a făcut-o să i se adreseze Mădălinei Cafadaru cu un ton ridicat.

„Nu vezi că s-a ars!”, a mai precizat concurenta din echipa lui chef Florin Dumitrescu.

Cum a reacționat Mădălina Cafadaru la reacția dură a lui Oxi (Roxana Crudu) din semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 30 noiembrie 2022

Mădălina Cafadaru nu a rămas indiferentă la reacția dură a Roxanei Crudu. Aceasta a dezvăluit că pe ea nu a anunțat-o nimeni să nu deschidă cuptorul: „Eu nici nu știam a cui e carnea aia. Nu mi-a zis nimeni să nu deschid”.

„Anunțați când băgați ceva la temperatură mai mare, măcar de bun simț”, a mai mărturisit Oxi.

„Păi pe tine să te anunț? În primul rând nici nu ai zis, nici nu ai anunțat și nici nu mă interesează”, a fost răspunsul acid al Mădălinei Cafadaru.

Oxi (Roxana Crudu) a întâmpinat mai multe probleme la bancul de lucru în ultima etapă a semifinalei din sezonul 10 Chefi la cuțite, de pe 30 noiembrie 2022.

„M-au apuca nervii. Am avut o problemă și cu mazărea. Am vrut să o dau prin chestia aia de cartofi, iar mazărea nu ieșea. Am mai pus-o încă o dată la fiert”, a mai dezvăluit concurenta din echipa lui chef Florin Dumitrescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.

