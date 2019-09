Antonio Oprescu a dus o viaţă de coşmar și s-a refugit în bucătărie: "Aveam trei ani când tata a început să bea. Mă bătea foarte tare"

Editia 2, sezonul 7 "Chefi la cuțite".​ Poveștile de viață nu lipsesc nici în cel de-al șaptelea sezon "Chefi la cuțite", un sezon cu număr record de concurenți prezenți la audițiile pe nevăzute. Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a debutat în fortă.

Și în editia 2 a sezonului 7 "Chefi la cuțite", Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au revenit la masa jurizării pe nevăzute, în așteptarea celor mai talentați pretendenți la un loc în echipele lor.

Editia 2, sezonul 7 "Chefi la cuțite". Antonio Oprescu are 26 de ani, este operator call-center şi a avut parte de numeroase încercări, dar nimic nu l-a doborât. Mai mult, chiar dacă a dus o viaţă de coşmar alături de tatăl său, nu l-a abandonat atunci când s-a îmbolnăvit!

"Tata a întrat în patima băuturii când aveam trei ani. Atunci au început bătăile, pe mine și pe mama mea. Ea a divorțat și a plecat în străinătate. Am rămas cu bunica, iar când ea a decedat, am fost singur cu el. Nu l-am putut lăsa, deși am trăit un coșmar. După ce a murit și tata, m-am refugiat în pasiunea pentru gătit", povestește Antonio.

Editia 2, sezonul 7 "Chefi la cuțite". Antonio a ales o rețetă de tagliatele bolognese, o adevărată provocare pentru că sosul se prepară în patru ore, de regulă, iar el a avut la dispoziție doar 60 de minute.

