Alexandru Comerzan este cuțitul de aur al echipei mov, condusă de chef Cătălin Scărlătescu: "Cu carviar și ton oricine poate găti"

Cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea este pasionat, încrezător și războinic. Alexandru Popa: "Gătesc din suflet, nu pentru a câștiga"

Ai gândit preparatul din audițiile pe nevăzute cu mult timp înainte, sau ai mers mai mult pe intuiție?

Înainte să vin la Chefi la cuțite am vorbit cu toți băieții din bucătăria unde lucrez și au fost împotriva oului pe care l-am pus juraților în farfurie. Dar eu am spus și o repet- cu carviar și ton oricine poate găti. Adevăratul punct forte al unui bucătar este atunci când face dintr-un ingredient extrem de simplu o farfurie foarte gustoasă. Preparatul nu l-am gândit foarte mult, am făcut doar câteva probe înainte să mă prezint în competiție.

Simți că intri în competiție cu un avantaj, față de colegii tăi?

Nu, nu simt că intru în competiție cu un avantaj pentru că nu îi cunosc pe cei care îmi vor fi colegi, dar și adversari. Ar fi absurd să gândim că noi, cuțitele de aur intrăm cu un avantaj. Eu nu cred acest lucru, fiecare are șanse egale.

Ai vreo strategie pe parcursul competiției?

Nu am nicio strategie pe parcursul competiției, singurul lucru pe care mi-l propun este ca la finalul fiecărei probe să rămân în bucătăria Chefi la cuțite. Nu mă gândesc foarte mult în avans, voi lua fiecare zi cu încrederea că voi da tot ce am mai bun.

Îți este teama de vreo probă, de vreun preparat anume?

Nu, nu îmi este teamă de vreo probă. Am gătit multe până în acest moment, iar fix înainte de competiție am călătorit prin Asia și am învățat și câteva secrete din bucătăria lor. Dacă mi-ar fi frică de ceva, cred că este gastronomia englezilor, nu prea îmi plac budincile lor...puddings.

La ce excelezi când vine vorba de dish-uri ce le pot stinge lumina chefilor?

Nu știu la ce excelez, pentru că eu consider că fiecare bucătar, fiecare chef are gusturile sale preferate. Este foarte greu să nimerești gusturile tuturor. Un chef poate critica ceva tehnic, poate aprecia dacă preparatul a fost gătit bine sau nu, dacă dish-ul are armonie.

Când intru în bucătărie sunt..... Descrie-te în trei cuvinte.

Depinde de zi! J În general sunt un chef liniștit, mai ales dacă decurg lucrurile așa cum îmi place mie. Dacă aș rezuma la doar trei cuvinte...organizat, hotărât și inventiv, îmi place mult să experiementez.