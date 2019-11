Cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea este pasionat, încrezător și războinic. Alexandru Popa: "Gătesc din suflet, nu pentru a câștiga"

22 de ani de experiență culinară în echipa albastră! Ernesto Dosman este cuțitul de aur al lui chef Dumitrescu: "Nu știu ce o să mă fac la deserturi"

•Ai gândit preparatul din audițiile pe nevăzute cu mult timp înainte, sau ai mers mai mult pe intuiție?

Sincer să fiu, preparatul din audiții a fost o provocare pentru mine. Pe lista inițială de dish-uri erau trei feluri de mâncare, toate sărate. Dar, cu câteva zile înainte de preselecții, bazându-mă pe intuiție, am hotărât să îmi asum un risc și să fac un desert ca să le arăt chefilor pasiunea mea pentru ciocolată. Da, deși poate este greu de crezut, există și bucătari care au o afinitate pentru patiserie. Din momentul în care m-am decis am știut că nu va fi ușor. Asta și pentru că, atunci când creez fiecare preparat, vreau să ofer mai mult celui care gustă, adică o călătorie. Am făcut un desert cu 8 elemente într-o oră și pentru că mă simt în elementul meu când sunt sub presiune am și reușit.

•Simți că intri în competiție cu un avantaj, față de colegii tăi?

Pentru mine, cuțitul de aur este mai degrabă o responsabilitate decât un avantaj. Este o poziție care implică asumarea atât a reușitelor, cât și a eșecurilor întregii echipe. Mai degrabă consider că avantajul îl au colegii mei. Vor trece împreună prin Bootcamp, se vor cunoaște mai repede și probabil vor lega prietenii, așa că este posibil ca eu să fiu perceput ca un intrus în echipă, cel puțin la început. Sper totuși că voi reuși să mă integrez și să le demonstrez că Chef Bontea nu și-a oferit încrederea persoanei nepotrivite.

•Ce avantaj vezi în a lucra alături de cheful care ți-a oferit cuțitul de aur?

Despre care chef vorbim? Lăsând gluma la o parte, consider că am multe lucruri de învățat de la Chef Bontea, în special echilibrul și faptul că este metodic. În același timp, cred că am de învățat multe și de la Chef Dumitrescu și Chef Scărlătescu, cum ar fi modalități inedite de a aborda preparatele. De fapt, pentru asta am venit la Chefi la Cutite, să cunosc alți oameni și să îmi lărgesc orizonturile. Din acest punct de vedere, cred că interacțiunea cu toți trei chefii este un avantaj.

•Ai vreo strategie pe parcursul competiției?

Dupa cum ziceam înainte, nu cred că soluția este să îmi fac un plan, ci să iau lucrurile pe rând, probă cu probă. Sunt anumite aspecte care nu țin de mine, așa că nu cred că m-ar ajuta atât de mult să îmi fac o strategie. Ce îmi propun este să înlătur presiunea competiției, să mă bucur de experiență și să gătesc din suflet, nu pentru a câștiga. Sper ca cei care urmăresc emisiunea să îmi înțeleagă stilul minimalist, viziunea și faptul că, în cazul preparatelor mele, mai puțină cantitate nu înseamnă că li se oferă mai puțin, ci dimpotrivă.

•Îți este teama de vreo probă, de vreun preparat anume?

Mai degrabă am emoții legate de stresul care se va acumula, dar sper ca voi reuși să îl controlez în momentele cruciale ale competiției. Consider că cei patru ani de experiență, deși aparent puțini, mă ajută să nu am temeri și să îmi dau frâu liber imaginației ca să pot crea ceva nou de fiecare dată.

•La ce excelezi când vine vorba de dish-uri ce le pot stinge lumina chefilor?

Cred că în cazul meu este vorba despre a excela prin stilul în care abordez mâncarea și prin pasiunea pe care o investesc în ea. Faptul că am avut plăcerea și norocul de a lucra alături de Chef Paul Oppenkamp m-a ajutat să acumulez cunoștinte din bucătăria moleculară, iar acest lucru a fost un pas înainte către fine-dining, un drum pe care deja îl alesesem. Am ales această cale pentru că îmi oferă posibilitatea de a mă exprima într-un mod neașteptat și de a le oferi oamenilor o experiență. Așa cum le-am oferit una și chefilor la preselecții și așa cum sper că voi reuși să le-o ofer și celor care vor gusta din desertul pe care mă pregătesc să-l lansez în viitorul apropiat.

• Când intru în bucătărie sunt..... Descrie-te în trei cuvinte.

Pasionat, încrezător și războinic.