22 de ani de experiență culinară în echipa albastră! Ernesto Dosman este cuțitul de aur al lui chef Dumitrescu: "Nu știu ce o să mă fac la deserturi"

Cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea este pasionat, încrezător și războinic. Alexandru Popa: "Gătesc din suflet, nu pentru a câștiga"

• Ai gândit preparatul din audițiile pe nevăzute cu mult timp înainte, sau ai mers mai mult pe intuiție?

Înainte de audiție am făcut o listă cu feluri de mâncare pe care aș putea să le pregătesc pentru această preselecție, în final am restrâns-o la 3 feluri de mâncare, după ce le-am testat de câteva ori pentru a mă asigura că vor ieși așa cum am planificat, a decis că cea mai bună alegere este „Tocănița de fructe de Mare”. Este un fel de mâncare foarte puternic, plin de arome și gusturi care ar putea mulțumi cu ușurință pe oricine.

• Simți că intri în competiție cu un avantaj, față de colegii tăi?

Istoricul meu în multe stiluri de gătit și experiența pe navă este cu siguranță un avantaj pentru mine, cu toate acestea, este o competiție și nu poți subestima pe nimeni. În concurs, în cele din urmă totul se rezumă la o farfurie care vorbește de la sine și în funcție de ea fie vei merge înainte în competiție sau poți merge cu ușurință acasă.

• Ce avantaj vezi în a lucra alături de cheful care ți-a oferit cuțitul de aur?

Consider un mare avantaj să fiu în această echipă, deoarece de la început mi-am să fiu în tunica lui Chef Florin Dumitrescu. Cred că este una jurat care scoate tot ce este mai bun din echipa sa. Chef Florin face parte dintr-un stil nou de bucătărie, cred că experiența mea cu stilul de gătit tip Old School în combinație cu experiența lui Chef Florin se vor mixa excelent în acest concurs.

• Ai vreo strategie pe parcursul competiției?

Bazându-mă pe faptul că sunt cuțitul de Aur al echipei Chef Florin Dumitrescu, strategia mea este să mă asigur că vom câștiga cât mai multe dueluri de echipă. Este mai important pentru mine să câștig în echipă, pentru că este responsabilitatea mea pentru a duce echipa până la capăt, fără a pierde oameni. Pe măsură ce concursul va progresa, îmi voi ridica cu siguranță standardele asupra modului în care evoluează jocul și o să mă adaptez la circumstanțe.

• Îți este teama de vreo probă, de vreun preparat anume?

Da, personal îmi este teamă de orice cu deserturi, acesta este punctul meu slab și aș încerca tot posibilul să dau tot ce este mai bun în acest test și să îl trec.

• La ce excelezi când vine vorba de dish-uri ce le pot stinge lumina chefilor?

Excelez la orice fel de mâncare cu fructe de mare, mediteraneene, asiatice, Steakhouse, Italian. Sunt foarte bun la oricare dintre aceste stiluri de gătit și sunt forța mea în această competiție.

• Când intru în bucătărie sunt..... Descrie-te în trei cuvinte.

Mândru , pasionat si organizat!