Chefi la cuțite, sezonul 11. Ce s-a întâmplat între Stelian Nistor și Laurențiu Neamțu, înainte de Finală. Finalistul a spus totul

Laurențiu Neamțu, finalistul lui chef Florin Dumitrescu din sezonul 11 Chefi la cuțite, a scos la iveală detalii neștiute despre Marea Finală a show-ului culinar. Iată ce mărturisiri a făcut despre Nina Hariton, dar și cum a ajuns să-l ia în echipa lui pe Stelian Nistor.

La scurt timp de la Finala sezonului 11 Chefi la cuțite, Laurențiu Neamțu a vorbit despre experiența trăită în cadrul show-ului culinar, dar și despre greșelile care l-au făcut să piardă marele premiu.

În ultima etapă a competiției, finalistul lui chef Florin Dumitrescu a scos la bătaie toate strategiile pentru a intra în posesia trofeului, însă a avut doi rivali pe măsura așteptărilor: Nina Hariton și Paul Tudosescu.

Lupta dintre cele trei cuțite de aur au fost una aprigă. Aceștia și-au ales cu grijă echipele din Marea Finală și preparatele. Toți s-au descurcat de minune, iar farfuriile lor au fost apreciate de către degustători.

Emoțiile și presiunea s-au simțit la cote maxime când Gina Pistol a anunțat câștigătorul sezonului 11 Chefi la cuțite. Deși se aștepta să câștige el, Laurențiu Neamțu a avut parte de o surpriză la aflarea veștii că Nina Hariton va pleca acasă cu premiu.

Ce a povestit Laurențiu Neamțu de Finala sezonului 11 Chefi la cuțite într-un interviu exclusiv AntenaPLAY

Într-un interviu exclusiv pentru AntenaPLAY, Laurențiu Neamțu a făcut confesiuni neștiute despre Marea Finală a sezonului 11 Chefi la cuțite, dar și despre alegerile care l-au costat destul de mult.

„Nu mi-a fost teamă de niciunul dintre concurenți. Știu că au o experiență și ei în spate, sunt bucătari. Nina este un bucătar foarte bun, a făcut școala în Franța. Pablo a făcut și el cursuri de bucătărie și lucrează în Anglia. Sincer, nu sunt dezamăgit de mine. Am avut încredere în mine că voi face un preparat foarte bun, dar știți cum e, în finală trebuie să te ajute și cei din spate. Probabil că n-au înțeles nici ei foarte bine preparatul pe care am vrut să-l fac și nici n-am avut timp prea mult să le pot explica”, a spus finalistul lui chef Florin Dumitrescu.

„Am ajuns până în finală și sunt foarte fericit. Nu m-am gândit să fac o strategie anume, știu doar că voiam să îmi iau oamenii cu care am mai lucrat în echipă. Am ales cu sufletul. Mihaela, doamna Mariana, toți care mi-au fost mie dragi și pe care i-am simțit mai apropiați. (...) Am fost puțin stresat, nu mă simțeam nici prea bine. Probabil că s-a acumulat și oboseala. Acum nu caut un motiv de ce n-am câștigat eu, sunt fericit că am ajuns până acolo”, a mai adăugat el.

Laurențiu Neamțu a dezvăluit și cum a ajuns Stelian Nistor în echipa lui. Cuțitul de aur al lui chef Florin Dumitrescu a mărturisit ce s-a întâmplat între ei înainte de Finală: „Stelian mi-a spus cu o seară înainte să vină la București că ar vrea să-l aleg în echipa mea. Chef Florin mi-a zis să mă gândesc foarte bine la oamenii pe care o să-i iau în echipă. El e un băiat foarte bun, e un bucătar experimentat”

Urmărește interviul integral pe AntenaPLAY.