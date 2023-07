Chefi la cuțite sezonul 8. Claudia Radu este de nerecunoscut. Cât de mult a slăbit fosta concurentă a show-ului culinar

Claudia Radu, fosta concurentă a sezonului 8 Chefi la cuțite, a trecut printr-o transformare uluitoare. Aceasta este de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil.

Claudia Radu, fosta concurentă de la Chefi la cuțite sezonul 8, nu mai arată deloc așa cum telespectatorii au cunoscut-o în urmă cu aproximativ 3 ani. Aceasta a trecut printr-o transformare spectaculoasă, iar drept dovadă stau pozele din mediul online.

Chiar dacă nu mai este la fel de activă în mediul online, Claudette nu uită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente pentru ea. De o perioadă lungă, fosta concurentă a show-ului culinar și-a propus mai mult disciplină în stilul său de viața pentru a scăpa de kilogramele nedorite.

Așadar, Claudia Radu s-a apucat serios de o dietă echilibrată și mult sport. Rezultatele au început să apară imediat, iar acum se mândrește cu aspect fizic de invidiat. Mai mult, aceasta a dat dovadă de multă ambiție și perseverență.

Cât de mult s-a schimbat Claudia Radu de la ultima apariție televizată în sezonul 8 Chefi la cuțite

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite sezonul 8 a trecut printr-o schimbare de zile mari de la ultima apariție televizată în cadrul reality show-ului. Claudette a slăbit considerabil, lucru evident din pozele sale de pe Instagram.

De curând, aceasta a luat pe toată lumea prin surprindere cu o imagine senzațională în care este de nerecunoscut. De asemenea, Claudia Radu s-a lăsat pozată într-o rochie gri care i-a scos în evidență frumoasele trăsături ale feței, dar și formele corpului.

„Tot ce vrea orice femeie este să găsească un bărbat care să îi demonstreze că nu toți sunt la fel - Marilyn Monroe”, a fost descrierea folosită de tânăra la imagine.

Postarea Claudiei Radu a generat mai bine de 1.000 de like-uri și o mulțime de reacții pozitive din partea prietenilor virtuali. Mulți au rămas uluiți de modul în care arată acum fosta concurentă a sezonului 8 Chefi la cuțite.

„Felicitări pentru transformare și ambiție! Ești un exemplu pozitiv pentru toată lumea și îți admir enorm determinarea de care dai dovadă!”, „Felicitări pentru toată munca ta de până acum, pentru ambiție și disciplină!” sau „Arăți de 10+”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Prin ce transformare spectaculoasă a trecut Claudia Radu de la Chefi la cuțite sezonul 8

Claudia Radu nu a ezitat să le arate prietenilor virtuali prin ce schimbare a trecut în ultimii doi ani.

„De fix 2 ani trăiesc o frumoasă "poveste" cu tricoul acesta. Pozele sunt făcute la fix distanță de 2 ani: 16.11.2020 vs 16.11.2022.😇 "Start now, high motivation" scrie pe el. Asta am și făcut acum 2 ani. Am dat startul și acum când ma uit la poze îmi vine greu să cred că e aceeași persoană și în stânga și în dreapta.🙈 După 10 luni doar de sală în care nu am dat un gram jos, mi-am dat două palme să mă trezesc la realitate și să lucrez și la partea alimentară. Fără alimentație rezultatele nu vor apărea niciodată.👌”, a scris ea în dreptul postării.

