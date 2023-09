Chefi la cuţite strânge rândurile competiţiei într-o nouă etapă a show-ului culinar: „Un bootcamp cum nu s-a mai pomenit!”

Ediţia trecută, penultima parte a preselecțiilor de la Chefi la cuțite a adus farfurii îndrăznețe, dar și preparate clasice, într-o ediție a show-ului culinar care a fost lider de audiență pe toate targeturile.

În această seară, preselecțiile ajung la final, iar bootcamp-ul debutează în forță, cu o probă pe cât de simplă, pe atât de complicată.

„Pregătiţi-vă pentru un bootcamp cum nu s-a mai pomenit!”, le va spune Irina Fodor, gazda show-ului culinar, celor aproximativ 120 de concurenţi care au ajuns până în această etapă.

Totodată, aceasta a completat: „Bootcamp-ul este acel moment din sezon, când cei trei chefi trăiesc mari frustrări, deoarece au doar câteva tunici la dispoziţie!”.

Jurații ajung în fața concurenților în etapa bootcampului din sezonul 12 Chefi la cuțite

În această seară, la Chefi la cuțite, preselecțiile sezonului 12 ajung la final. O ultimă serie de concurenţi curajoşi se vor prezenta în faţa chefilor cu preparate care mai de care mai spectaculoase, în speranţa că vor primi un loc în următoarea etapă a competiţiei.

Finalul preselecțiilor va fi urmat de începutul etapei cruciale în formarea echipelor: bootcamp-ul. Cei care au trecut de preselecții intră în focurile testelor eliminatorii. Iar prima probă le va da mari bătăi de cap concurenților.

”De azi dimineaţă simt nişte emoţii cum n-am mai trăit niciodată!” şi „Panică!” au fost au fost doar câteva dintre reacțiile lor la auzul provocării primite. Chefii au planuri mari – fiecare dintre cei trei este hotărât să identifice concurenții cei mai potriviți pentru echipa sa ideală. „Am toate motivele să nu îi las pe colegii mei să câştige! Până acum, n-a existat sezon în care să nu am finalist şi am câştigat 6 din 11. Sper ca şi în sezonul 12 să fiu la fel de inspirat. Şi nu doar că vreau să câştig! Vreau să rup! Să îmi fac o echipă aşa, pe stilul meu!”, a dezvăluit chef Sorin Bontea. Chef Cătălin Scărlătescu nu s-a lăsat mai prejos: „O să câştig detaşat şi relaxat! Din 120 de concurenţi, trebuie să aleg doar 6. De şase sclipiri am nevoie!”, în vreme ce chef Florin Dumitrescu a completat: „Atunci când vom face echipele, vreau să mă asigur că fiecare om căruia îi ofer aceasta şansă va da tot ce poate şi va putea mult!”.

Aproximativ 120 de concurenţi se vor lupta în această seară pentru cele doar 18 locuri din următoarea etapă a competiţiei. Cum va arăta prima probă din bootcamp-ul sezonului 12, ce vor avea concurenții de gătit și care sunt cei ce vor face față primei probe de foc din această etapă eliminatorie, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie Chefi la cuţite, difuzată în această seară, de la 20.00, la Antena 1.