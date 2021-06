Chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu pun în joc amulete valoroase: ”Este haos”. Emisiunea, lider de audiență

Cu o nouă victorie detașată, bucătarii în tunici albastre ocupă în acest moment primul loc pe tabelă: ”Suntem prima echipă cu 4 battle-uri câștigate în acest sezon. Nu a fost niciodată bătălia dintre noi atât de strânsă! Niciodată! E un sezon foarte greu, cu niște concurenți senzaționali! A fost incredibil să câștigăm astăzi”, a declarat juratul după un battle la cuțite.

Duelul i-a trimis în luptă pe bucătarii în tunici mov și verzi, iar finalul serii a venit cu o veste tristă pentru echipa lui chef Cătălin Scărlătescu.

Andra Mihail a obținut cel mai mic punctaj și a părăsit competiția, fiind al doilea concurent eliminat consecutiv din echipa condusă de chef Scărlătescu săptămâna aceasta: ”Nu sunt supărată, dar colegii mei par mai triști ca mine. Nu vreau să plâng, dar dacă ar fi să plâng aș plânge pentru ei. Îi văd că sunt triști că am ieșit. Suntem în battle-ul 12 și eu mă bucur mult că am ajuns până aici!”, a declarat concurenta. ”Astăzi a fost o zi neinspirată pentru ea!”, a adăugat mentorul său.

Chefi la cuțite, lider detașat de piață pe toate categoriile de public

A douăsprezecea confruntare pe echipe din sezonul 9, difuzată luni seară pe Antena 1, a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piață pe toate categoriile de public, în intervalul 20.23-00.05 în care a fost difuzat. Cei din fața micilor ecrane au urmărit cu sufletul la gură desfășurarea unei ediții pline de surprize, iar minutul de maximă audiență de la 22.03 a strâns, la nivel național, peste 2.300.000 de telespectatori.

Lider absolut de audiență, pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul cu o medie de 9.6 puncte de rating și 31,8 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 6,4 puncte de rating și 21,2 % cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 9,8 puncte de rating și 25,3% cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 5,7 puncte de rating și 14,6% cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 9,1 puncte de rating și 22,5% cota de piață, Kanal D ocupând locul al doilea cu 6,4 puncte de rating și 15,9% cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 fost lider de piață și a ocupat primul loc în clasament pe toate categoriile de public.

Diseară, de la 20:30, o nouă confruntare pe echipe difuzată de Antena 1 va ridica presiunea la cote maxime în bucătăria Chefi la cuțite. Battle-ul cu numărul 13 iscă multe discuții legate de superstiții, în special în echipa mov, care se confruntă cu opt confruntări pe echipe pierdute la rând și două eliminări consecutive săptămâna aceasta.

Tensiunea acumulată până în acest moment va isca lupte la cuțite, căci fiecare dintre chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu va folosi câte o amuletă, strategic, pentru a-și crește șansele de câștig într-o confruntare cu o temă culinară dificilă. ”Mă sperie această probă. Este grea, extrem de solicitantă! Colac peste pupăză Bontea apasă pe alarmă!”, va mărturisi chef Cătălin. Așa se face că trei amulete vor fi folosite în această seară, rând pe rând, schimbând regulile jocului. ”M-a terminat psihic. Este haos! Și mai aveam atâtea lucruri de făcut! Dacă până în minutul 20 nu sunt gata, eu nu am ce să pun pe masă!”, va spune unul dintre jurați tensionat.

Tot în această seară, la Chefi la cuțite, un moment special va risipi pentru câteva momente tensiunea din platou. Despre ce este vorba, cum va decurge confruntarea cu numărul 13, dar și ce concurent va părăsi competiția la finalul ediției, telespectatorii Antena 1 pot urmări diseară, de la 20:30, pe Antena 1.

