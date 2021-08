Chefii Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu, reuniune care i-a bucurat pe fani, la 2 luni de la finala sezonului 9 Chefi la cuțite

Au trecut mai bine de două luni de la finala sezonului 9 Chefi la cuțit, iar de atunci, chefii nu au mai publicat nimic împreună. Spre încântarea fanilor, cei trei chefi s-au întâlnit recent la restaurant și au realizat fotografii împreună, pe care le-au și postat pe rețelele sociale.

Fiecare chef a publicat câte o imagine pe contul personal de Instagram.

În fotografia publicată de Sorin Bontea cei trei chefi apar purtând toți ochelari de soare.

Cum arată chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, la 2 luni de la terminarea sezonului 9

Fanii au fost încântați să-i vadă pe cei trei chefi din nou împreună.

„Cei trei muschetari”, „Sunteți extrem de simpatici”, „Mă bucur să vă revăd plini de energie”, „Doar frumuseți”, au scris fanii în comentarii în dreptul fotografiei postate de Sorin Bontea.

Citește și: Sorin Bontea de la „Chefi la cuțite” s-a filmat când face sărituri la piscină. Cum arată când renunță la tunica de bucătar

Ce s-a întâmplat în sezonul 9 Chefi la cuțite

Finala Chefi la cuțite, sezonul 9, a fost difuzată în luna iunie a anului 2021, iar Narcisa Birjaru, concurenta lui Cătălin Scărlătescu a devenit prima femeie câștigătoare a show-ului gastronomic.

În sezonul 9 Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat în numeroase battle-uri și dueluri pentru a ajunge în finala Chefi la cuțite 2021.

Sezonul 9 a fost, fără doar și poate, un adevărat spectacol gastronomic când a venit vorba de dish-urile din probele individuale, căci anul acesta s-au adunat cele mai multe punctaje de top de până acum. De data aceasta, chefii au avut parte nu doar de mai multe amulete, ci și de mai multe confruntări individuale sau pe echipe.

Citește și: Sorin Bontea, poză amuzantă din vacanță. Cum a fost surprins juratul emisiunii „Chefi la cuțite”

În finala Chefi la cuțite 2021 au reușit să ajungă trei concurenți: Cătălin Amarandei din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu, Elena Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea și Narcisa Birjaru din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Fiecare a fost ajutat de echipa sa și a luptat pentru a primi titlul de câștigător în finala Chefi la cuțite 2021 și trofeul în valoare de 30.000 de euro.

Cătălin Scărlătescu a fost cheful câștigător al sezonului 9, având în vedere că Narcisa Birjaru a fost concurenta câștigătoare.

„În Narcisa am simțit cea mai mare luptă de-a lungul sezonului. Am simțit că ar face orice ca să învețe mai mult, să se autodepășească, să câștige. Este un om care a muncit extrem de mult ca să ajungă aici, un om care nu are multã încredere în forțele proprii, dar un om care dã un gust fabulos mâncãrii. Narcisa, te-ai nãscut să gătesti! Sã nu lași pe nimeni să îți ia asta. Sunt mândru de tine și mândru de echipa care ți-a dat putere sã câstigi trofeul! Vã mulțumesc tuturor!”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram.