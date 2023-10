Cine e Janni Alexandridis, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 12. Ce s-a aflat despre el și ce a dezvăluit în marea finală

Janni Alexandridis este câștigătorul Chefi la cuțite 2023, sezonul 12. Tânărul a adunat cele mai multe puncte și a reușit să pună mâna pe marele trofeu în valoare de 30.000 de euro.

Janni Alexandridis a câștigat emisiunea Chefi la cuțite sezonul 12, spre marea bucurie a lui Florin Dumitrescu și a echipei magenta. Descoperă în rândurile de mai jos cine este marele învingător al acestui sezon, care a primit trofeul în valoare de 30.000 de euro.

Cine e Janni Alexandridis, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 12. Ce s-a aflat despre el

Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur din partea lui chef Florin Dumitrescu în ediția 10 a sezonului 12 Chefi la cuțite, din data de 17 septembrie 2023. Tânărul a reușit să-i impresioneze pe jurații show-ului culinar cu un preparat unde tonul a fost vedeta din farfurie. Chefii și-au dat seama imediat de faptul că în spatele ușilor se află un bucătar cu experiență.

Atunci, în etapa degustărilor, Janni Alexandridis a recunoscut faptul că își dorește să facă parte din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu sau din cea a lui chef Sorin Bontea. Fără să stea mult pe gânduri, chef Florin Dumitrescu i-a dat cuțitul de aur, fiind convins de faptul că va ajunge departe în competiție alături de el.

„I-am oferit cuțitul de aur pentru că mi-a dat siguranța că poate, este capabil și se poate descurca în situația de criză”, a spus chef Florin Dumitrescu despre concurentul pe care l-a trimis direct în echipa lui.

Janni Alexandridis, cel care a devenit câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 12, are 23 de ani și a venit tocmai din Germania pentru a participa la emisiune. A mărturisit faptul că pasiunea lui pentru bucătărie a început încă de mic, atunci când „fura meserie” de la cei apropiați.

„La vârsta de 16 ani am făcut 3 ani de cursuri în gastronomie, iar înainte am mai lucrat în bucătărie. Am curățat ceapă, am făcut sosuri. (...) Am lucrat în Germania, în Elveția, Berlin. Am participat și la un show culinar. (...) Am gătit pentru 300 de persoane, am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, dar și pentru Selena Gomez, Thomas Müller, Lewis Hamilton. Încă nu pot să cred că ma reușit asta în viața”, a mărturisit concurentul.

În battle-uri, Janni Alexandridis a muncit mult pentru a aduce echipei magenta cât mai multe victorii. În dueluri, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 12 s-a remarcat cu farfurii frumoase, muncite, lucrate minuțios și cu ceea ce chefii au numit „precizie nemțească”. Nu de puține ori acesta a luat note mari, demonstrând că este un adevărat chef bucătar.

Janni Alexandridis, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 12, alături de Florin Dumitrescu

În finală, acesta i-a avut rivali pe Ioana Dehelean și pe Valentin Timofte. Cei trei s-au întrecut la făcut starter, main course și desert, iar emoțiile au fost uriașe.

„Dacă nu câștig, mor! Așa simt!”, a zis Janni, înainte de-a afla că el a câștigat Chefi la cuțite sezonul 12.

Nu mică i-a fost surpriza atunci când și-a auzit numele strigat. Florin Dumitrescu a „explodat” de bucurie și a avut doar cuvinte de laudă la adresa finalistului său.

„Am câștigat cel mai mare show de bucătari din România. Asta însemană tot. Îmi pare rău, nu pot să-mi țin emoțiile. Îmi trebuie puțin timp să realizez ce s-a întâmplat! A fost cea mai bună experiență din viața mea”, au fost cuvintele lui Janni Alexandridis, cu lacrimi în ochi.

„Uriaș! O să rupă granițele! O să auziți de el multe! Am câștigat, în sfârșit! Nu-mi vine să cred”, a mai dezvăluit chef Florin Dumitrescu.

În sezonul 12, Irina Fodor a adus surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV a fost alături de chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care a adus cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu s-au schimbat în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii au continuat să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Una dintre noutățile show-ului culinar a fost o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au avut un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care a preluat acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite. După ce și-au format echipele, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au dat startul battle-urilor și al duelurilor și au sperat că vor ajunge în finală cu cât mai mulți concurenți. La final, pe 18 octombrie 2023, în marea finală, Janni ALexandridis a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 12.

