Cine este Nina Hariton, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 11. Ce premieră a reușit concurenta

Nina Hariton a reușit la Chefi la cuțite sezonul 11 o performanță la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Practic, concurenta a primit nu unul, ci toate cele trei cuțite de aur. Cătălin Scărlătescu a oferit primul cuțitul de aur, urmat apoi de Florin Dumitrescu. Concurenta însă a spus că îl va alege pe Sorin Bontea dacă și acesta îi va oferi cuțitul de aur, lucru pe care l-a și făcut. Mulți au fost apoi curioși să afle cine este Nina Hariton, primul cuțit de aur din sezonul 11 Chefi la cuțite, de la Antena 1.

Descoperă cine este, cu ce se ocupă și ce dezvăluiri surprinzătoare a făcut concurenta care a devenit prima femeie care a primit trei cuțite de aur la Chefi la cuțite.

Cine este Nina Hartion, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite sezonul 11. Ce a dezvăluit concurenta

Ajunsă în fața chefilor, Nina Hariton, concurenta care a primit trei cuțite de aur și care a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea, a dezvăluit faptul că este din Republica Moldova și că locuiește de 8 ani la Paris, acolo unde este agent imobiliar.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim”, a mărturisit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea, în timp ce își pregătea rețeta de piept de găinî cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats.

Apoi, ajunsă în fața chefilor, aceasta a dezvăluit alte detalii surprinzătoare despre ea.

„Am ajuns la Paris după iubire, după dragoste, după soțul meu actual. Ne-am cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El era în Franța, ne-am văzut trei luni și apoi m-am hotărât, la propunerea lui, să îl urmez și să merg în Franța. Am renunțat la tot și m-am dus cu inima. Când am plecat în Franța am renunțat la facultatea mea de teatru din Galați și l-am urmat pe el acolo. Am întâlnit un chef bucătar și a fost ca o lumină”, a mărturisit concurenta care a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea la Chefi la cuțite sezonul 11.

Aceasta s-a apucat de cursuri de gătit și a ajuns chiar să lucreze într-un restaurant ce aparținea chefului John Carlino, într-o braaserie a unui hotel de cinci stele. Florin Dumitrescu i-a apreciat parcursul culinar, însă a dorit să afle de ce concurenta a ales să devină agent imobiliar.

„Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viață. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil, are 7 ani. Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am zis că trebuie să fac ceva în care să am un echilibru între viața personală și cariera profesională. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”, a mărturisit Nina Hariton, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1.

Concurenta este de părere că dacă pui sare, piper și dragoste, atunci mâncarea nu are cum să nu iasă bună. Farfuria pregătită de Nina Hariton a surprins jurații, care i-au dat trei cuțite, apoi cuțitele de aur.

„Puiul este spectaculos. Mai rar oamenii au curaj să gătească varză de bruxelles”, a zis Scărlătescu.

„Toată farfuria este spectaculoasă”, a completat Florin Dumitrescu.

„Nu vrei să facem schimb?”, a zis Scărlătescu, în timp ce oferea cuțitul de aur.

Nu a durat mult și Florin Dumitrescu a oferit și el cuțitul de aur, însă ceea ce a urmata fost cu totul și cu totul neașteptat.

„Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a fost propunerea Ninei Hariton către Sorin Bontea.

„De ce ai vrea la mine în echipă?, a întrebat el curios.

„Ca să le facem în ciudă”, a fost răspunsul concurentei.

„Al tău este! Doamne, ce talent am! Felicitări! Vinzi foarte mult! Ai și vrăjeală! Și eu am!”, a zis Sorin Bontea, fericit că a găsit un cuțit de aur în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

„De aia sunt agent imobiliar. Trebuie să fii șmecher, să te descurci!”, a completat la final concurenta.

Astfel, pentru că a primit cuțitul de aur, Nina Hariton merge direct în echipa lui Sorin Bontea, în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

