Claudia Radu de la Chefi la cuțite, apariție neașteptată în costum de baie. Cum arată fosta concurentă de când a slăbit 43 de kg

Claudia Radu le-a povestit fanilor că într-un an de sport și dietă a reușit să slăbească 43 de kilograme. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite nu a ezitat să publice o imagine cu ea în costum de baie.

Cum arată Claudia Radu de când a slăbit 43 de kilograme

„Fără filtru, fără editare, cum îmi place mie. După 1 an de conștientizare, asta sunt: cu -43 de kg mai slabă, vergeturi (care în timp se vor estompa) și celulită (care în timp se va reduce). Piele lăsată nu am deoarece alimentația de calitate își spune cuvântul. Mai este mult de muncă, dar mintea mea este deja setată în direcția care trebuie și nu voi renunța nici în ruptul capului”, a transmis Claudia Radu.

Povestea emoționantă a Claudiei Radu de la Chefi la cuțite: „Mi-a luat foarte mult să scap de complexe

În preselecțiile de la Chefi la cuțite, Claudia Radu și-a spus povestea de viață.

„Fiind și cea mai mică dintre cei patru frați am fost și foarte răsfățată. Am devenit gurmandă. Dintotdeauna, de când mă știu, am fost supraponderală. Pe la șapte-opt ani, când am început școala, am trecut prin fenomenul de bullying. Fenomenul s-a accentuat în perioada adolescenței, când aveam tot felul de porecle legate de grași”.

Claudia a mărturisit că s-a simțit subestimată, din cauza aspectului fizic.

„Am observat că am început să fiu subestimată, fiindcă lumea credea că dacă ești gras, atunci în mod automat ești și prost. Pe toată perioada școlii am fost subestimată. Eu am fost premiantă în fiecare an, inclusiv în anii de liceu am luat locul I. În anii de liceu și numărul de agresori era mai mare și m-a afectat mai mult. Au fost inclusiv momente în care m-am simțit hărțuită, umilită”, a mărtusit Claudia Radu.

De asemenea, concurenta a mărturisit că a fost marcată de perioada în care cei din jur o umileau:

„Aceste lucruri te marchează foarte mult, când ești copil. Îmi pare rău că nu am avut curajul să spun nimănui acest lucru, am vrut să-mi protejez părinții. Sfatul meu pentru toți cei din situația mea este să spună cuiva ceea ce se întâmplă. Trebuie să conștientizeze că trebuie să facă acest pas. Mi-a luat foarte mult să scap de complexe”, a dezvăluit Claudia Radu, emoționată și cu lacrimi în ochi.

În prezent, Claudia dă dovadă de ambiție, merge la sală, muncește din greu, iar rezultatele se observă.

Claudia Radu a avut un parcurs impresionant în competiția Chefi la cuțite.

Florin Dumitrescu a ales-o în echipa „Bulinelor”, impresionat fiind de gustul mâncării preparate de Claudia. Concurenta a evoluat pe parcursul competiției și a reușit să fie printre ultimii trei membri rămași în competiție, ai echipei lui Dumitrescu. Așadar, în semifinală, Roxana Blenche Claudia Radu și Kani l-au reprezentat pe chef Dumitrescu.