Claudia Radu, fosta concurentă Chefi la cuțite, transformare incredibilă. Cum arată acum, după ce a slăbit 22 kilograme

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite pe care toți o știu cu numele de Claudette arată acum diferit față de cum arăta în vara anului 2020 când a apărut pentru prima dată la Chefi la cuțite. Ea a făcut de curând o postare pe contul său de Instagram unde arată evoluția procesului ei de slăbit.

Din iunie 2020 și până în noiembrie 2021, Claudia a reușit să slăbească 22 kilograme, având un regim sănătos, o dietă echilibrată și făcând sport.

Claudia Radu, transformare de excepție

“Poza 1 -> Iunie 2020, 153 kg

Poza 2 -> August 2021, 141 kg

Poza 3 -> Noiembrie 2021, 131 kg

Acesta este rezultatul meu intermediar la un an de când am început sa îmi schimb stilul de viață, -22 kg.🤩 Am făcut și greșeli, am avut și momente în care mi-am dorit să renunț, doar sunt om și este absolut normal. 🤷‍♀️Poate unii vor spune ca nu este mult, dar orice kg în minus contează. Si cel mai mult contează sa nu renunti și să mergi înainte indiferent de obstacole. 🙌

De două luni am hotărât să mă alătur echipei @thefitteam.ro și să învăț să mă alimentez corect. 😇Am descoperit că făceam multe greșeli în combinarea alimentelor și am aflat și care au fost cauzele pentru care m-am îngrășat atât de mult odată cu trecerea anilor.

Citește și: Claudia Radu și-a făcut o schimbare neașteptată de look. Cum arată semifinalista de la Chefi la cuțite cu părul scurt

Starea mea de sănătate s-a îmbunătățit considerabil, dorm foarte bine, durerile de spate au dispărut și am energie pe tot timpul zilei.🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ Consum 5 mese pe zi (combinate corect, evident 🙃), iar nutriționiștii mei (...) ma ajuta în permanență cu sfaturi și ore de nutriție, sfaturi legate de antrenament și monitorizarea meselor.

Vă voi ține la curent cu evoluția mea, voi începe să vă arăt cum arată mesele mele și voi împărtăși cu voi rețete delicioase și foarte simple. Nu există "Nu am timp să gătesc ".🤚 (...) Love❤”, a scris ea pe contul său de Instagram unde are peste 41.000 de urmăritori.

Claudia Radu (Claudette) și-a dorit enormă să lucreze la aspectul său fizic și să slăbească, iar acest lucru s-a și întâmplat. Încă din copilărie, fosta semifinalistă a sezonului 8 "Chefi la Cuțite" s-a confruntat cu marginalizări din cauza greutății sale, însă firea ei puternică și ambițioasă a îndemnat-o să treacă peste toate aceste aspecte negative din viața ei.

Ce dietă a urmat Claudette pentru a slăbi

Încă din preselecții, fosta concurentă a show-ului de gătit a mărturisit că a fost victimă a fenomenului de bullying din cauza greutății sale. Aceasta s-a luptat toată viața cu problema supraponderabilității, dar a decis să schimbe acest lucru pentru a nu se confrunta cu probleme grave de sănătate.

Citește și: Cum arăta Claudette (Claudia Radu) de la Chefi la Cuțite în copilarie. Fanii au avut parte de o surpriză când au văzut-o

Pentru a reuși să slăbească atât de mult, Claudia le povestea fanilor în trecut, într-o altă postare de-a sa că a renunțat la dulciuri, produse de cofetărie și patisserie, mezeluri și sucuri. În prezent, alimentația ei se bazează pe fructe și legume. De asemenea, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a mai spusă că preferă să își prepare singură mesele, fără a mai comanda mâncare de la restaurante.

"Sunt lucruri pe care le poate urma oricine și care au efecte foarte benefice pentru corpul nostru. Nimic complicat, doar o alimentație mai sănătoasă, mișcare și multă voință. Vă pup și mai încolo va postez un preparat delicios și destul de sanatos, zic eu!", a mai spus Claudia, care încearcă să încurajeze prietenii din mediul online în ceea ce privește un stil de viață sănătos.