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Copiii trăiesc experiența antrenantă a primei amulete puse în joc, la Chefi la cuțite – Viitorul are gust

Copiii au misiunea de a reda povești celebre în farfuriile lor și trăiesc experiența antrenantă a primei amulete aruncate-n joc, diseară, la Chefi la cuțite – Viitorul are gust

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 13:19 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 13:20
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Copiii au misiunea de a reda povești celebre în farfuriile lor și trăiesc experiența antrenantă a primei amulete aruncate-n joc, diseară, la Chefi la cuțite – Viitorul are gust | Antena 1
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În această seară, de la ora 20:30, urmează cea de-a doua confruntare culinară a copiilor de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust, care vine cu o provocare intensă pentru imaginația și creativitatea concurenților. E vremea poveștilor: copiii vor călători pe tărâmul magic al unor basme celebre, având misiunea de a reproduce aceste teme în farfuriile lor.

Copiii au misiunea de a reda povești celebre în farfuriile lor și trăiesc experiența antrenantă a primei amulete aruncate-n joc

Aceasta nu va fi, însă, singura provocare de diseară! De data aceasta, lucrurile vor deveni mai serioase – după ce, în ediția de lunea trecută, juniorii și-au făcut încălzirea în bucătăria show-ului culinar. La jocul de început din episodul trecut, echipa roz a câștigat o amuletă… Dar întrecerea culinară a adus egalitate între taberele roz, albastră și galbenă.

Seara a culminat cu un moment extrem de dificil: după proba individuală, a avut loc prima plecare din concurs. Andrei Mihăilă, de la echipa albastră, a adus multă emoție în platou la momentul ieșirii sale din competiție. El a primit cuțitul de argint al prieteniei, urmând să revină pentru formarea echipelor din finală.

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Așadar, acum, că micuții s-au călit în vâltoarea competiției, urmează o seară extrem de antrenantă. Ediția va începe cu un joc foarte dificil, dar și amuzant, care va aduce o nouă amuletă pentru una dintr echipe. Iar temele serii îi vor purta pe concurenți în lumea magică din Jack și vrejul de fasole, Albă ca Zăpada, Scufița Roșie și Frumoasa și bestia – povești pe care copiii vor avea misiunea de a le reprezenta în farfuriile lor.

Creațiile culinare vor fi degustate de invitați care dețin conturi de TikTok cu sute de mii de urmăritori, prin urmare emoțiile jurizării vor fi la cote înalte. Nu în ultimul rând, cea dintâi amuletă va fi folosită în timpul sesiunii de gătit – crescând agitația din bucătărie.

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Cum se vor descurca echipele în cea de-a doua confruntare telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite – Viitorul are gust, difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Echipa roz a câștigat prima amuletă la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Egalitate între trei tabere după prima bătăl...
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