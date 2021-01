Cristian Boca de la Chefi la cuțite, nou proiect promițător. Ce pune la cale „cuțitul de aur” al lui Scărlătescu

Cristi Boca a fost dezamăgit de faptul că nu a reușit să intre în Finala care s-a jucat între Ionuț Belei, Roxana Blenche și Maria Șandru.

Cristian Boca, deazamăgit că nu a intrat în Finala Chefi la cuțite

„Dacă aș spune că nu m-a afectat semifinala ar fi o mare minciună. Am crezut în finală până în ultima clipă. Din momentul în care am intrat în platoul "Chefi la cuțite" mi-am promis că voi da tot ce am mai bun din mine și așa am și făcut. Fiecare farfurie a fost preparată cu pasiune și multă dedicație. Am crezut întotdeauna că dacă îți dorești ceva foarte mult, poți obține acel ceva cu multă muncă și pasiune. De data asta cred că a ales Cel de sus pentru mine dintr-un motiv anume pe care probabil îl voi afla pe viitor.

Citește și: Chefi la cuțite semifinala 2020. Cătălin Rizea s-a supărat pe Cristian Boca! Ce a dezvăluit

Poate nu am câștigat titlul, dar am câștigat mult mai mult de atât și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Am fost înconjurat de către oameni minunați încă de la bun început! Atâtea mesaje de încurajare nu am primit niciodată și probabil nici nu voi mai primi.

Am intrat în acest concurs cu intenția de a rămâne fidel felului meu de a fi, și de a nu părea nici mai mult nici mai puțin decât cine sunt eu cu adevărat. Am câștigat inimile voastre și pentru mine nu există un câștig mai mare!”, a postat Cristian Boca pe rețelele sociale, după semifinale.

Totuși, Cristian Boca a primit o veste extrem de bună, în ciuda faptului că nu a ajuns mai departe în competiție. Tânărul a primit o bursă de studii de specializare pentru funcția de bucatar-șef din partea Culinary Arts School Brasov by Chef Georgy Valery. Chiar dacă nu a fost câștigător Chefi la cuțite, Cristi Boca a câștigat fani și experiențe de neuitat.