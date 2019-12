Alexandru Comerzan și familia, în direct la Star Matinal! Cum a ajuns să participe la „Chefi la cuțite”: „Olguța m-a înscris. Ce-am mai tras cu cuțitul de aur...Mamăăăă!”

Pasiunea pentru bucătărie a început cu plăcerea de a mânca. Apoi, ani mai târziu, a plecat din Republica Moldova. În Italia, viața lui avea să se schimbe.

„Mereu mi-a plăcut să mănânc, cred că se vede!”, a glumit câștigătorul sezonului lapte „Chefi la cuțite”. „Bucătăria am cunoscut-o în Italia, în Republica Moldova, meseria de bucătar nu era văzută bine. Am plecat în Italia cu părinții, am văzut un bucătar la televizor care punea mâna pe niște fructe de mare...pentru mine erau avioane, vă dați seama”, a povestit Alexandru.

„Ce-am mai tras și cu cuțitul de aur...Mamăăăă! Am aflat de el în Bootcamp. Făceam calcule, că mai erau 21 de locuri când cineva m-a corectat și mi-a spus că s-au dat „cuțite de aur”. Ce mai e și asta? Am zis că n-am fost chiar atât de bun, am crezut că îmi mai scăzuseră șansele, dar, na, uite că a venit și cuțitul”, a adăugat Comerzan.

Desertul cu care Alexandru Comerzan, câștigătorul de aur al sezonului 7, a impresionat jurații

Olga, soția lui Alexandru, a mărturisit că a avut emoții încă din prima zi a experienței „Chefi la cuțite”.