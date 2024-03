Cum arată fetița lui Chef Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite. Micuța seamănă leit cu tatăl ei

Chef Richard Abou Zaki se mândrește cu fiica lui Carlotta în vârstă de 3 ani. Micuța seamănă leit cu el.

Chef Richard Abou Zaki este unul dintre noii jurați Chefi la cuțite în sezonul 13. Alături de Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner îi jurizează pe concurenți și îi aleg pe cei mai buni.

Chef Richard Abou Zaki este unul dintre cei mai talentați chefi din România și a muncit din greu la visul său. El a avut alături și cei mai prețioși susținători: pe mama lui, soția sa și fiica sa.

Celebrul chef se poate declara o persoană norocoasă, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

Debutul lui Chef Richard Abou Zaki în artele culinare

Chef Richard Abou Zaki și-a dorit încă din copilărie să facă o carieră din gătit, fiind încurajat de mama lui de fiecare dată când pregătea ceva de mâncare.

El s-a îndrăgostit de arta culinară și a încercat să gătească preparate din mai multe culturi până s-a îndrăgostit de bucătăria italiană.

Richard Abou Zaki are 27 de ani și de la vârsta de 5 ani locuiește în străinătate. Trei ani mai târziu după mutare a început să gătească.

“Mama mea e româncă, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. (...) Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar.”, a mărturisit Richard Abou Zaki la Chefi la Cuțite, când a fost invitat special în ediția 16 a sezonului 11.

Datorită talentului său în bucătărie, Chef Richard Abou Zaki a ajuns să lucreze în cele mai prestigioase restaurant, iar asta l-a ajutat să capete experiență pentru a-și deschide propriile restaurante.

„Am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea. Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni”, spunea Richard la Chefi la Cuțite.

În ediția de aseară, Chef Richard Abou Zaki a oferit primul cuțit de aur în sezonul 13 Chefi la cuțite unei concurente. Lăcrămioara Pintilie i-a uimit pe cei patru chefi cu rulada de iepure pe care a pregătit-o.

Cum arată fetița lui Chef Richard Abou Zaki

Chef Richard Abou Zaki se mândrește cu o familie frumoasă. Micuța lui fiică este copia fidelă a celebrului chef.

Pe lângă pozele cu preparate pe care le postează pe Instagram, el postează adesea și fotografii cu fiica, soția și mama lui.

Carlotta este mândria lui și asta l-a făcut pe Chef Richard să o aducă pe micuța în vârstă de 3 ani pe platourile de filmare Chefi la cuțite. El a vrut să îi arate cu ce se ocupă, iar fetița a fost extre de încântată să fie în centrul atenției și să descopere lucruri noi.