Cum arată soția lui Silviu Costan (Foca), femeia care l-a înscris la Chefi la Cuțite. Ea este cea care l-a susținut până la capăt

Mesajul emoționant al lui Silviu Costan (Foca), după eliminarea de la Chefi la cuțite

Foca a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, prin care le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut în competiția Chefi la cuțite și în special lui Sorin Bontea pentru învățături, dar și soției sale pentru că l-a înscris în această competiție culinară.

Chef Foca a scris pe rețelele sociale că nu a pierdut, ci a câștigat o experiență minunată și o mulțime de prieteni.

„Azi am câștigat...nu am pierdut ! Pierzi doar atunci când nu înveți nimic din experiența trăită! Am câștigat un mentor , un om minunat , o mulțime de prieteni , de oameni faini , am câștigat o experiență pe care nu am crezut că o voi trăi vreodată!”, a scris Foca pe contul său de Instagram.

Silviu Costan a dezvăluit că este fericit pentru că a ajuns până într-un punct avannsat al competiției, în care nu se aștepta să ajungă.

Citește și: Cristian Boca de la „Chefi la cuțite”, promisiune neașteptată pentru Silviu Costan (Foca). Ce a dezvăluit

„A fost o experiență , o nebunie de experiență , nu am crezut niciodată că voi ajunge așa departe...Mulțumesc chef Sorin Bontea pentru învățături , pentru că m-ai ales în cea mai tare echipa din cel mai tare sezon Chefi la cuțite. Mulțumesc Larista că ai avut încredere în mine și pentru că m-ai înscris la emisiune ! Va mulțumesc tuturor pentru susținere, sunteți cu toții minunați!”, a scris Foca.