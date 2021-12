De ce nu au participat Lidia Buble și Mihai Petre la ediția specială de la Chefi la cuțite: „Mi-ar fi plăcut să fiu acolo”

Lidia Buble a fost întrebată de fani de ce nu a participat la ediția specială de Chefi la cuțite alături de foștii săi colegi de la Asia Express. În perioada 29 noiembrie-1 decembrie 15 dintre cei 18 concurenți Asia Express, sezon 4 au acceptat provocarea de a găti în ehipele conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Lidia Buble le-a spus fanilor că motivul pentru care nu a participat a fost acela că nu și-a dorit să meargă fără sora ei, iar Estera Buble nu locuiește în România, ci în Austria și nu a putut ajunge la filmările show-ului.

De ce nu au participat Lidia și Estera Buble la edițiile speciale de la Chefi la cuțite

„Nu am mers pentru că Esti nu stă în România, stă în Austria, și nu a putut să meargă și singură nu avea niciun sens. Noi două am fost mereu o echipă și mi se pare ciudat să particip singură la un show TV unde toată lumea e cu perechea. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar din păcate nu s-a putut', a explicat Lidia Buble pe contul său de Instagram.

În ceea ce-l privește pe Mihai Petre, acesta nu a putut ajunge pentru că a fost alături de dansatorii săi la o compeitție din Israel. Astfel, Elwira Petre a venit la Chefi la cuțite fără soțul ei.

De ce nu a participat Mihai Petre la edițiile speciale de la Chefi la cuțite

După finala Asia Express, câștigată de soții Petre, Elwira a mers la Neatza cu Răzvan și Dani alături de fiica sa cea mare, Catinca, iar Mihai Petre a intrat online pentru a transmite un mesaj din Israel.

Mihai Petre a fost emoționat pentru că s-a aflat în momentul difuzării finalei chiar în țar aîn care aceasta s-a desfășurat.

Lidia Buble a spus că ea nu și-a dorit să vină singură la Chefi la cuțite.

„Nu am știut că mă îndrăgiți atât de tare. Toată lumea îmi spune că trebuia să merg pentru că și Elwira a mers singură. Eu nu aveam de unde să știu că și ea merge singură. În momentul ăla am simțit că n-am ce să fac fără Esti. Nu-mi pare rău de decizia pe care am luat-o pentru că sunt un om foarte asumat. Îmi pare rău doar că acum îmi dau seama cât de mult v-ați fi dorit voi să mă vedeți pe mine acolo și pe Esti', le-a mai transmis cântăreața fanilor ei.

În ediția specială de Chefi la cuțite Sorin Bontea i-a ales în echipa albastră pe Adriana Trandafir, Zarug, Connect-R, Alexandra Ungureanu și Emi, Florin Dumitrescu i-a ales în echipa gelbenă pe Patrizia Paglieri, Elwira Petre, Cosmin Natanticu, Shft și Cuza, iar Cătălin Dumitrescu i-a ales în echipa roșie pe Maria Speranța Trandafir, Lorelei, Eliza Natanticu, Anca Ungureanu și Francesco Paglieri.